Що ви знаєте про діагностику та лікування раку. ТЕСТ

4 лютого світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби проти раку.

Ця хвороба у 2021 рока була другою найпоширенішою причиною смерті після серцево-судинних захворювань в Україні.

Що ви знаєте про цю хворобу, як її діагностувати та лікувати?

Щороку у понад мільйона українців діагностують рак.

Дуже часто онкологічне захворювання діагностують на пізній стадії, коли лікувати його набагато складніше.

Чим раніше людина дізнається про діагноз, тим більше у неї шансів зупинити хворобу та вийти у ремісію.

Також дуже важлива і обізнаність онкопацієнтів, які стикаючись з діагнозом, можуть розгубитися та наробити помилок. Зокрема, надавати перевагу нетрадиційним методам лікування, або намагатися вилікуватися самим.

Це призводить до летальних випадків, бо втрачається час, і медики вже безсилі щось зробити.

Якщо ви дізналися, що у вас – рак, діяти треба чітко та поступово.

Найважливіше – знайти лікаря, якому ви довіряєте і який пройде з вами нелегкий шлях до ремісії.

З чого саме починати боротьбу, читайте в нашому матеріалі "Що робити, коли вам поставили діагноз "рак"? 6 кроків, які допоможуть онкопацієнту".

Також можете перевірити свої знання про онкологічні захворювання з допомогою тесту, в створенні якого брав участь онкохірург Національного інституту раку, амбасадор Oncohub В'ячеслав Копецький.