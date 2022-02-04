Тест

Що ви знаєте про діагностику та лікування раку. ТЕСТ

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4 лютого 2022

4 лютого світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби проти раку. 

Ця хвороба у 2021 рока була другою найпоширенішою причиною смерті після серцево-судинних захворювань в Україні.

Що ви знаєте про цю хворобу, як її діагностувати та лікувати? 

Щороку у понад мільйона українців діагностують рак.

Дуже часто онкологічне захворювання діагностують на пізній стадії, коли лікувати його набагато складніше. 

Чим раніше людина дізнається про діагноз, тим більше у неї шансів зупинити хворобу та вийти у ремісію. 

Також дуже важлива і обізнаність онкопацієнтів, які стикаючись з діагнозом, можуть розгубитися та наробити помилок. Зокрема, надавати перевагу нетрадиційним методам лікування, або намагатися вилікуватися самим. 

Це призводить до летальних випадків, бо втрачається час, і медики вже безсилі щось зробити.  

Якщо ви дізналися, що у вас – рак, діяти треба чітко та поступово. 

Найважливіше – знайти лікаря, якому ви довіряєте і який пройде з вами нелегкий шлях до ремісії.

З чого саме починати боротьбу, читайте в нашому матеріалі "Що робити, коли вам поставили діагноз "рак"? 6 кроків, які допоможуть онкопацієнту".

Також можете перевірити свої знання про онкологічні захворювання з допомогою тесту, в створенні якого брав  участь онкохірург Національного інституту раку, амбасадор Oncohub В'ячеслав Копецький.

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Поява злоякісних пухлин пов’язана з психологічним стресом?

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Рак – виключно спадкове захворювання. Якщо в моїй родині не було випадків раку, то і мені він не загрожує?

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Які з цих медичних послуг є безкоштовними для онкопацієнтів, що проходять лікування у медичних закладах, які мають договір з Національною службою охорони здоров'я (НСЗУ)?

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Рак можливо виявити лише на стадії появи симптомів, коли пухлина досягла значних розмірів або її видно неозброєним оком.

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Скринінг – це первинне профілактичне обстеження без наявності значних симптомів. Які злоякісні пухлини можливо виявити за допомогою скринінгу?

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Рак молочної залози може бути у вагітних?

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Чи правда, що після біопсії пухлини (медичної процедури, під час якої беруть на аналіз клітини пухлини), злоякісні клітини можуть розповсюджуватися по організму і метастазувати?

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Якщо лікарі кажуть, що онкопацієнту пізно робити операцію, це означає, що він – невиліковний?

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Якщо пацієнту призначають хіміотерапію, у нього ніколи не відновиться імунітет, випаде волосся і будуть дуже важкі побічні дії?

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Рак – невиліковне захворювання?

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Чи можна при онкозахворюванні використовувати засоби нетрадиційної медицини на основі різноманітних трав?

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Використання мобільних телефонів, комп’ютерів та мікрохвильовок спричинює появу раку?

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Тютюнопаління підвищує ризик:

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Чи можна онкологічним хворим робити вакцинацію проти COVID-19?

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Як поводитися з близькою людиною, у якої виявили онкозахворювання?

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