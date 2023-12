Імунітет після COVID-19 захищає від зараження Омікроном тільки у половині випадків. Дослідження

Імунна відповідь після захворювання на COVID-19 гірше захищає від COVID-штаму Омікрон, ніж від попередніх варіантів вірусу.

Природна імунна реакція ефективна проти повторного зараження Омікроном лише на 56%, а проти зараження Дельтою – на 92%.

Відповідне дослідження опублікували у The New England Journal of Medicine, повідомляє Reuters.

Воно ще пройшло незалежної експертної оцінки.

Фото: eldarnurkovic /Depositphotos

Науковці з Катару дослідили ефективність попереднього зараження SARS-CoV-2 у протидії Омікрону.

Для цього вони проаналізували національну базу даних щодо COVID-19 з початку пандемії.

Раніше природний імунітет після перенесеної хвороби COVID-19 був:

на 90,2% ефективним проти повторного зараження Альфа-варіантом;

ефективним проти повторного зараження Альфа-варіантом; на 85,7% ефективним проти повторного зараження Бета-варіантом;

ефективним проти повторного зараження Бета-варіантом; і на 92% ефективним проти повторного зараження Дельта-варіантом.

Однак у випадку з Омікроном, перенесена хвороба захищала від повторного зараження лише на 56%.

При цьому у людей, які повторно заразились Омікроном, імунна відповідь після попередньої хвороби на 87,8% запобігала важким формам хвороби.

Водночас у Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) наголошують, що найефективнішим і найбезпечнішим методом боротьби з COVID-19 залишається вакцинація.

А набуття природного імунітету до вірусу через інфікування може коштувати людині здоров'я та життя.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

