Імунітет після COVID-19 захищає від зараження Омікроном тільки у половині випадків. Дослідження

Імунна відповідь після захворювання на COVID-19 гірше захищає від COVID-штаму Омікрон, ніж від попередніх варіантів вірусу.
Природна імунна реакція ефективна проти повторного зараження Омікроном лише на 56%, а проти зараження Дельтою – на 92%.
Відповідне дослідження опублікували у The New England Journal of Medicine, повідомляє Reuters.
Воно ще пройшло незалежної експертної оцінки.
|Фото: eldarnurkovic/Depositphotos
Науковці з Катару дослідили ефективність попереднього зараження SARS-CoV-2 у протидії Омікрону.
Для цього вони проаналізували національну базу даних щодо COVID-19 з початку пандемії.
Раніше природний імунітет після перенесеної хвороби COVID-19 був:
- на 90,2% ефективним проти повторного зараження Альфа-варіантом;
- на 85,7% ефективним проти повторного зараження Бета-варіантом;
- і на 92% ефективним проти повторного зараження Дельта-варіантом.
Однак у випадку з Омікроном, перенесена хвороба захищала від повторного зараження лише на 56%.
При цьому у людей, які повторно заразились Омікроном, імунна відповідь після попередньої хвороби на 87,8% запобігала важким формам хвороби.
Водночас у Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) наголошують, що найефективнішим і найбезпечнішим методом боротьби з COVID-19 залишається вакцинація.
А набуття природного імунітету до вірусу через інфікування може коштувати людині здоров'я та життя.
Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!
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