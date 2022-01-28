Учені порівняли, хто з Омікроном частіше потрапляє до лікарні – вакциновані чи невакциновані

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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28 січня 2022

Науковці порівняли статистику госпіталізацій серед вакцинованих і невакцинованих пацієнтів з COVID-штамом Омікрон.

Невакциновані люди віком 50-64 років потрапляли в лікарню у 46 разів частіше, ніж ті, хто отримав три дози вакцини.

Також госпіталізацій було у 52 рази більше серед нещеплених віком 65+.

Відповідні дані зібрали в системі COVID-NET, повідомляє Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

 Фото: графік CDC

Учені також дослідили різницю між показниками госпіталізації серед щеплених 2 дозами і зовсім не вакцинованих людей у різних вікових групах.

Виявилося, що госпіталізацій було:

  • у 16 разів більше серед невакцинованих дорослих віком від 18 років;
  • у 8 разів більше серед невакцинованих підлітків віком 12-17 років;
  • у 12 разів більше серед нещеплених дорослих до 49 років;
  • у 18 разів більше у невакцинованих дорослих віком 50-64 років;
  • та у 18 разів більше серед невакцинованих дорослих віком 65+.

 Фото: графік CDC

Загалом, за період поширення Омікрону, у США фіксували 240 госпіталізацій з COVID-19 на 100 тисяч серед невакцинованих людей. 

Серед людей, які зробили 2 щеплення, показник госпіталізацій складає 27 на 100 тисяч.

Водночас серед тих, хто отримав третю дозу, цей показник дорівнював 4,8 на 100 тисяч.

Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Тобто повна вакцинація у поєднанні з бустерним щепленням забезпечує 98% захисту від потрапляння у лікарню з Омікроном.

Про це свідчать дані, які зібрали науковці через мережу із понад 250 лікарнями невідкладної допомоги у 14 штатах.

Нагадаємо, в Україні наближається новий пік захворювання COVID-штамом Омікрон із 40-60 тисячами хворих щодня.

У Міністерстві охорони здоров’я, втім, прогнозують на 30% менше смертей.

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