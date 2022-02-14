В Україні порівняли летальність від COVID-19 під час хвиль Омікрону та Дельти

Під час хвилі Омікрону в Україні летальність від COVID-19 знизилась у 3 рази порівняно з хвилею Дельти.
Також цей показник знизився у 2 рази порівняно з середнім значенням у 2020 році.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 14 лютого.
"Проте наголошую, що це лише перші позитивні ознаки стабілізації захворюваності в Україні і ми перебуваємо на високих цифрах реєстрації нових випадків COVID-19.
Допомогає нам в цій ситуації лише зростання кількості вакцинованого прошарку населення, адже вакцинація запобігає тяжкому перебігу хвороби як Дельта штаму, так і Омікрону", – додав Ляшко.
|Фото: Фейсбук-сторінка Віктора Ляшка
За останній тиждень найбільше зросла кількість нових випадків у Києві (+51%).
У лікарнях перебуває 30 тисяч хворих на COVID-19.
Пацієнти, яким призначена киснева терапія, займають 30% ліжок з киснем.
Станом на 11 лютого, у лікарнях перебуває 2160 дітей, а у 388 – підозра на COVID-19.
Нагадаємо, учені порівняли, який штам спричиняє більше смертей – Дельта чи Омікрон.
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