В МОЗ запевняють, що не приховують статистику смертності від COVID-19

Україна не приховує статистику смертей від COVID-19, а навпаки враховує тих пацієнтів, які померли від загострень інших станів під час коронавірусної хвороби.

Такий підхід до статистики дещо завищує цифри смертності в Україні, повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу 22 лютого.

"Україна не приховує смерті, а навпаки, фіксує смертельні випадки в широкому визначенні, серед усіх хворих, навіть якщо COVID був супутнім захворюванням, який загострив інші потенційно смертельні стани", – говорить він.

Міністр також пояснив, що цифрами смертності від коронавірусної хвороби часто маніпулюють або неправильно їх використовують.

Фото: kalinovsky/Depositphotos

"Українська статистика "ковідних" смертей – це смертність "із COVID", а не "від COVID".

До того ж смертність є відкладеним показником, який починає зростати і, відповідно, спадати на 2-3 тижні пізніше, ніж випадки й госпіталізації", – каже Ляшко.

За його словами, в інших країнах фіксують лише летальні випадки, спричинені безпосередньо COVID-19.

Однак, навіть за такою моделлю звітності показники смертності в Україні менші, ніж в деяких європейських державах.

"За даними аналітичної бази Оксфордського університету, поточний рівень "ковідної" смертності в Україні, навіть за чинної моделі звітності, є нижчим, ніж у Хорватії – на 53%, ніж у Греції – на 26%, ніж у Польщі – на 12%", – говорить міністр.

В Україні в останні 5 днів від ускладнень COVID-19 помирає близько 240 людей за добу.

Кількість померлих перестала зростати і наразі перебуває на плато.

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