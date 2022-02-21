Ляшко назвав регіони, які увійшли до п’ятірки антилідерів з COVID-вакцинації в Україні

В Україні станом на лютий 2022 року проти COVID-19 щеплені принаймні однією дозою 50,5% населення.

Антилідерами з вакцинації залишаються регіони Західної України, повідомив під час брифінгу 21 лютого міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

До п’ятірки областей, де зробили найменшу кількість щеплень, входять:

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Закарпатська;

Чернівецька;

Івано-Франківська;

Волинська;

Рівненська.

Утім, у відомстві відмічають позитивні тенденції в Рівненській та Чернівецькій областях. Ці регіони за останні 7 днів опинилися в лідерах за кількістю зроблених щеплень із розрахунку на 100 тис. населення.

Віктор Ляшко. Фото з особистої сторінки

Найбільше щеплень минулого тижня було зроблено у Харківській області.

Загалом від початку кампанії з вакцинації в Україні зробили приблизно 31,5 млн щеплень.

"Високий рівень охоплення щепленнями в деяких країнах світу у поєднанні з меншою агресивністю Омікрону є причиною появи думок про те, що пандемія закінчилася", – каже Віктор Ляшко.

Нагадаємо, на 14 лютого у 5 регіонах Західної України хоча б одну вакцину проти COVID-19 отримали лише 36-44% дорослого населення.

До п’ятірки антилідерів з вакцинації входили ті ж області, що і цього тижня. На Рівненщині також фіксували збільшення кількості щеплень протягом тижня.

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