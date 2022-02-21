Вчені прогнозують нову епідемію на тлі розвитку психічних хвороб у COVID-хворих. Дослідження

COVID-19 може суттєво підвищувати ризик розвитку психічних захворювань у людей. Про це свідчить дослідження вчених відділу досліджень та розробок системи охорони здоров'я Сент-Луїса, США.

Проаналізувавши мільйони медичних карт пацієнтів, науковці з’ясували, що існує потенційна загроза назрівання ще однієї епідемії – опіоїдної.

Свою роботу вчені опублікували в журналі BMJ, пише The Guardian.

Дослідники переконані, що захворювання, з яким людство бореться вже два роки, підвищує ймовірність розвитку депресії, тривоги, стресу, розладів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, погіршенням когнітивних (розумових) функцій та проблем зі сном у людей, яких уразив COVID-19.

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

Фахівці відстежували психічний стан понад 153 тисяч пацієнтів, які з березня 2020-го по січень 2021 року отримали позитивний результат COVID-тесту. Всі вони – пацієнти, які протягом останніх двох років не мали проблем з психічним здоров’ям.

Стан учасників дослідження порівнювали з іншими медичними записами: з 5,8 млн людей, які не отримали позитивний COVID-тест на той час, але пережили ті самі стреси пандемії, і з 5,6 млн пацієнтів, які спостерігалися до пандемії. Зокрема, в обробці були дані пацієнтів, які лікувалися від грипу.

Крім того, вчені враховували такі фактори, як-от демографічні показники, інші стани здоров'я тощо. Результати були однозначними – коронавірус має помітний вплив на психічне здоров'я.

"По суті, це говорить нам про те, що у мільйонів і мільйонів людей у ​​США, інфікованих коронавірусом, розвиваються проблеми із психічним здоров'ям. Це робить нас нацією, яка перебуває в тяжкому стані", – заявив Зіяд Аль-Алі, керівник відділу досліджень та розробок системи охорони здоров'я Сент-Луїса та старший автор статті.

За словами Аль-Алі, світ може наздогнати нова, вже опіоїдна епідемія, що може призвести до зростання суїцидальних думок та нахилів у людей.

"Це справді майже ідеальний шторм, який назріває на наших очах - для ще однієї опіоїдної епідемії через два-три роки, для ще однієї кризи самогубств через два-три роки", – підкреслив дослідник.

Зазвичай, хворі, яких госпіталізують, мають вищий ризик "похитнути" своє психічне здоров'я, та насправді під загрозою навіть ті, хто хворіє безсимптомно, заявив Аль-Алі. Він додав, що останніх – більшість не лише в США, а й в усьому світі.

Посилаючись на дослідження, проведені раніше, він також зазначив, що коронавірус може бути виявлений у мозку.

"Ми дійсно можемо побачити вірус у мигдалині, гіпокампі – тих самих центрах, які відповідають за регулювання нашого настрою та емоцій", – розповів вчений.

Дослідники також виявили, що у пацієнтів з коронавірусом на 80% частіше розвивалися когнітивні проблеми, як-от туманність мозку, розгубленість і забудькуватість, ніж у тих, хто не хворів.

У них була на 34% більша ймовірність розвитку розладів, пов’язаних із вживанням опіоїдів, можливо, від ліків, призначених для знеболювання. Також на 20% частіше розвивалися розлади, пов’язані з вживанням неопіоїдних речовин, включаючи алкоголізм.

Вчені переконані, що раннє виявлення і лікування проблем із психічним здоров'ям COVID-хворих може мати вирішальне значення, а такі дослідження показують очевидну необхідність спостереження за пацієнтами протягом тижнів і місяців. І стосується це не лише "тяжких" хворих, але і "легких", переконані вчені.

"Якщо ми звернемо на це (ред. – розвиток психічних захворювань) увагу зараз і зупинимо це в зародку, ми зможемо буквально врятувати життя", – переконаний Аль-Алі.

Вчений підкреслив, що загроза розвитку психічних захворювань існуватиме доти, доки продовжує циркулювати вірус. Як наслідок, каже Зіяд Аль-Алі, з кожним днем навантаження на системи охорони здоров'я по всьому світу зростатиме.

Нагадаємо, впродовж пандемії коронавірусу вчені постійно досліджують довготривалий вплив цієї хвороби на людину. На сьогодні відомо, що молоді люди після COVID-19 мають підвищений ризик розвитку нових захворювань.

Так, дослідники в період з 1 січня по 31 жовтня 2020 року оцінили стан здоров’я 193 тис. людей з підтвердженим COVID-19. У 14% осіб розвинулося принаймні одне нове захворювання, яке потребувало лікування після гострої фази COVID-19.

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