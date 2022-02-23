Чи можна відкривати флакон з COVID-вакциною для одного пацієнта? Пояснює МОЗ

В Україні лікарі можуть відкривати флакон із багатодозною вакциною проти COVID-19 для одного пацієнта.

Тобто їм не потрібно чекати, поки збереться необхідна кількість людей для щеплення.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 23 лютого.

"Для українців ця норма означає два суттєвих моменти: жодних очікувань, поки збереться потрібна кількість людей, та можливість обрати будь-яку вакцину, незалежно від того, на скількох людей розрахований флакон", – сказав він.

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Кожна вакцина проти COVID-19 містить визначену кількість доз.

У флаконі вакцини Moderna – 10 доз для первинного щеплення і 20 доз для бустеру.

Кожен флакон AstraZeneca містить 10 доз, а вакцини Comirnaty/Pfizer – 6 доз (після необхідного розведення).

Водночас однодозною є лише вакцина СoronaVac.

Раніше, щоб відкрити один флакон багатодозної вакцини, необхідно було щепити з нього щонайменше 6 людей.

Однак тепер пацієнт може отримати будь-яку вакцину, навіть якщо більше охочих немає.

Те ж саме стосується працівників мобільних бригад з вакцинації.

Вони можуть використовувати для щеплення будь-яку наявну COVID-вакцину, незалежно від кількості охочих, наголошує МОЗ.

Залишкову вакцину потрібно утилізувати через 6 годин після відкриття флакону, якщо не всі дози були використані.

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