Чи можна відкривати флакон з COVID-вакциною для одного пацієнта? Пояснює МОЗ

В Україні лікарі можуть відкривати флакон із багатодозною вакциною проти COVID-19 для одного пацієнта.

Тобто їм не потрібно чекати, поки збереться необхідна кількість людей для щеплення.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 23 лютого.

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"Для українців ця норма означає два суттєвих моменти: жодних очікувань, поки збереться потрібна кількість людей, та можливість обрати будь-яку вакцину, незалежно від того, на скількох людей розрахований флакон", – сказав він.

Фото: kovop58@gmail.com /Depositphotos

Кожна вакцина проти COVID-19 містить визначену кількість доз.

У флаконі вакцини Moderna – 10 доз для первинного щеплення і 20 доз для бустеру.

Кожен флакон AstraZeneca містить 10 доз, а вакцини Comirnaty/Pfizer – 6 доз (після необхідного розведення).

Водночас однодозною є лише вакцина СoronaVac.

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Раніше, щоб відкрити один флакон багатодозної вакцини, необхідно було щепити з нього щонайменше 6 людей.

Однак тепер пацієнт може отримати будь-яку вакцину, навіть якщо більше охочих немає.

Те ж саме стосується працівників мобільних бригад з вакцинації.

Вони можуть використовувати для щеплення будь-яку наявну COVID-вакцину, незалежно від кількості охочих, наголошує МОЗ.

Залишкову вакцину потрібно утилізувати через 6 годин після відкриття флакону, якщо не всі дози були використані.

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