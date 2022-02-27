МОЗ і Червоний Хрест відкрили благодійний рахунок для лікарень. Реквізити

Міністерство охорони здоров’я спільно з товариством Червоного Хреста в Україні відкрили спеціальний рахунок для допомоги лікарням.
На сайті відомства опублікували реквізити, на які можна надіслати гроші.
|Фото: catalin205/Depositphotos
"Усі кошти будуть направлені на забезпечення потреб лікарень та закладів екстреної медичної допомоги, які першими надають допомогу пораненим та вступають в боротьбу за життя та здоров'я українців", – кажуть у МОЗ.
Пожертвування для закладів охорони здоров’я можна зробити за такими реквізитами:
-
У гривні:
01024, м. Київ, вул. Пушкінська, 30
р/р UA613510050000026003879001526 в АТ "Укрсиббанк"
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 00016797
Призначення: на медицину.
-
У доларах США:
Legal entity: URCS
Enterprise code: 00016797
Currency of account: USD
Account number IBAN: UA983510050000026004271658800
Bank name: JOINT STOCK COMPANY "UKRBSIBBANK"
Beneficiary bank (JSC "UKRBSIBBANK"): 020061151200138 UKRBSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/21
KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS U.S.A. -New York Branch
New York, USA
SWIFT- код: BNPAUS3N
-
У євро:
Legal entity: URCS
Enterprise code: 00016797
Currency of account: EUR
Account number IBAN: UA983510050000026004271658800
Bank name: JOINT STOCK COMPANY "UKRBSIBBANK"
Beneficiary bank (JSC "UKRBSIBBANK"): 07205696
UKRBSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/21
KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS SA
Paris, FRANC
SWIFT- код: BNPAFRPP
-
У швейцарських франках:
Legal entity: URCS
Enterprise code: 00016797
Currency of account: CHF
Account number IBAN: UA983510050000026004271658800
Bank name: JOINT STOCK COMPANY "UKRBSIBBANK"
Beneficiary bank (JSC "UKRBSIBBANK"): 256446/1A
UKRBSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/21
KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS (SUISSE) SA
Geneva, SWITZERLAND
SWIFT- код: BPPBCHGG
-
У фунтах стерлінгів:
Legal entity: URCS
Enterprise code: 00016797
Currency of account: GBP
Account number IBAN: UA903510050000026008879082023
Bank name: JOINT STOCK COMPANY "UKRBSIBBANK"
Beneficiary bank (JSC "UKRBSIBBANK"): 10947113
UKRBSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/21
KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank: CITIBANK NA
London, GREAT BRITAIN
SWIFT- код: CITIGB2L
- Благодійний Фонд "Корпорація монстрів":
Основний рахунок: карта Приват 5169 3305 1608 8389
ЄДРПОУ: 41569293,
IBAN UA543052990000026000004918005 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 305299
- Крила Надії
АТ КБ ПриватБанку м.Львів
МФО 305299 ЄДРПОУ 35620901
UAH – IBAN UA733052990000026007011001168
USD – IBAN UA823052990000026000021013778
EUR – IBAN UA503052990000026006021006875
https://www.liqpay.ua/checkout/i92692777102 – для переказів з будь-якої точки світу і по всій Україні.
Призначення платежу: Добровільна пожертва (на підтримку медичних закладів).
- Міжнародний благодійний фонд "Здоров’я українського народу"
АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ", м. Києва
ЄДРПО 36924153
UAH-IBAN UA483808050000000026001592786
МБФ "ЗДОРОВ'Я УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ"
Призначення платежу: Добровільна пожертва (На проєкт забезпечення ЗОЗ).
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