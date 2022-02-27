МОЗ і Червоний Хрест відкрили благодійний рахунок для лікарень. Реквізити

Міністерство охорони здоров’я спільно з товариством Червоного Хреста в Україні відкрили спеціальний рахунок для допомоги лікарням.

На сайті відомства опублікували реквізити, на які можна надіслати гроші.

Фото: catalin205/Depositphotos

"Усі кошти будуть направлені на забезпечення потреб лікарень та закладів екстреної медичної допомоги, які першими надають допомогу пораненим та вступають в боротьбу за життя та здоров'я українців", – кажуть у МОЗ.

Пожертвування для закладів охорони здоров’я можна зробити за такими реквізитами:

У гривні:

01024, м. Київ, вул. Пушкінська, 30

р/р UA613510050000026003879001526 в АТ "Укрсиббанк"

МФО 351005

Код ЄДРПОУ 00016797

Призначення: на медицину.

У доларах США:

Legal entity: URCS

Enterprise code: 00016797

Currency of account: USD

Account number IBAN: UA983510050000026004271658800

Bank name: JOINT STOCK COMPANY "UKRBSIBBANK"

Beneficiary bank (JSC "UKRBSIBBANK"): 020061151200138 UKRBSIBBANK

ANDRIIVSKA STREET 2/21

KYIV, UKRAINE

SWIFT code: KHABUA2K

Intermediary bank: BNP PARIBAS U.S.A. -New York Branch

New York, USA

SWIFT- код: BNPAUS3N

У євро:

Legal entity: URCS

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Currency of account: EUR

Account number IBAN: UA983510050000026004271658800

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Beneficiary bank (JSC "UKRBSIBBANK"): 07205696

UKRBSIBBANK

ANDRIIVSKA STREET 2/21

KYIV, UKRAINE

SWIFT code: KHABUA2K

Intermediary bank: BNP PARIBAS SA

Paris, FRANC

SWIFT- код: BNPAFRPP

У швейцарських франках:

Legal entity: URCS

Enterprise code: 00016797

Currency of account: CHF

Account number IBAN: UA983510050000026004271658800

Bank name: JOINT STOCK COMPANY "UKRBSIBBANK"

Beneficiary bank (JSC "UKRBSIBBANK"): 256446/1A

UKRBSIBBANK

ANDRIIVSKA STREET 2/21

KYIV, UKRAINE

SWIFT code: KHABUA2K

Intermediary bank: BNP PARIBAS (SUISSE) SA

Geneva, SWITZERLAND

SWIFT- код: BPPBCHGG

У фунтах стерлінгів:

Legal entity: URCS

Enterprise code: 00016797

Currency of account: GBP

Account number IBAN: UA903510050000026008879082023

Bank name: JOINT STOCK COMPANY "UKRBSIBBANK"

Beneficiary bank (JSC "UKRBSIBBANK"): 10947113

UKRBSIBBANK

ANDRIIVSKA STREET 2/21

KYIV, UKRAINE

SWIFT code: KHABUA2K

Intermediary bank: CITIBANK NA

London, GREAT BRITAIN

SWIFT- код: CITIGB2L

Благодійний Фонд "Корпорація монстрів":

Основний рахунок: карта Приват 5169 3305 1608 8389

ЄДРПОУ: 41569293,

IBAN UA543052990000026000004918005 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 305299

Крила Надії

АТ КБ ПриватБанку м.Львів

МФО 305299 ЄДРПОУ 35620901

UAH – IBAN UA733052990000026007011001168

USD – IBAN UA823052990000026000021013778

EUR – IBAN UA503052990000026006021006875

https://www.liqpay.ua/checkout/i92692777102 – для переказів з будь-якої точки світу і по всій Україні.

Призначення платежу: Добровільна пожертва (на підтримку медичних закладів).

Міжнародний благодійний фонд "Здоров’я українського народу"

АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ", м. Києва

ЄДРПО 36924153

UAH-IBAN UA483808050000000026001592786

МБФ "ЗДОРОВ'Я УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ"

Призначення платежу: Добровільна пожертва (На проєкт забезпечення ЗОЗ).

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