МОЗ і Червоний Хрест відкрили благодійний рахунок для лікарень. Реквізити

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 лютого 2022

Міністерство охорони здоров’я спільно з товариством Червоного Хреста в Україні відкрили спеціальний рахунок для допомоги лікарням. 

На сайті відомства опублікували реквізити, на які можна надіслати гроші.

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  Фото: catalin205/Depositphotos

"Усі кошти будуть направлені на забезпечення потреб лікарень та закладів екстреної медичної допомоги, які першими надають допомогу пораненим та вступають в боротьбу за життя та здоров'я українців", – кажуть у МОЗ. 

Пожертвування для закладів охорони здоров’я можна зробити за такими реквізитами:

  • У гривні:

01024, м. Київ, вул. Пушкінська, 30

р/р UA613510050000026003879001526 в АТ "Укрсиббанк"

МФО 351005

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Код ЄДРПОУ 00016797

Призначення: на медицину.

  • У доларах США:

Legal entity: URCS

Enterprise code: 00016797

Currency of account: USD

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Bank name: JOINT STOCK COMPANY "UKRBSIBBANK"

Beneficiary bank (JSC "UKRBSIBBANK"): 020061151200138 UKRBSIBBANK

ANDRIIVSKA STREET 2/21

KYIV, UKRAINE

SWIFT code: KHABUA2K

Intermediary bank: BNP PARIBAS U.S.A. -New York Branch

New York, USA

SWIFT- код: BNPAUS3N

  • У євро: 

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UKRBSIBBANK

ANDRIIVSKA STREET 2/21

KYIV, UKRAINE

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Paris, FRANC

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  • У швейцарських франках:

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Currency of account: CHF

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Beneficiary bank (JSC "UKRBSIBBANK"): 256446/1A

UKRBSIBBANK

ANDRIIVSKA STREET 2/21

KYIV, UKRAINE

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Intermediary bank: BNP PARIBAS (SUISSE) SA

Geneva, SWITZERLAND

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  • У фунтах стерлінгів:

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Beneficiary bank (JSC "UKRBSIBBANK"): 10947113

UKRBSIBBANK

ANDRIIVSKA STREET 2/21

KYIV, UKRAINE

SWIFT code: KHABUA2K

Intermediary bank: CITIBANK NA

London, GREAT BRITAIN

SWIFT- код: CITIGB2L

  • Благодійний Фонд "Корпорація монстрів":

Основний рахунок: карта Приват 5169 3305 1608 8389

ЄДРПОУ:  41569293, 

IBAN UA543052990000026000004918005 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

МФО 305299

  • Крила Надії

АТ КБ ПриватБанку м.Львів

МФО 305299 ЄДРПОУ 35620901

UAH – IBAN UA733052990000026007011001168  

USD – IBAN UA823052990000026000021013778 

EUR – IBAN UA503052990000026006021006875

https://www.liqpay.ua/checkout/i92692777102 – для переказів з будь-якої точки світу і по всій Україні.

Призначення платежу: Добровільна пожертва (на підтримку медичних закладів).

  • Міжнародний благодійний фонд "Здоров’я українського народу" 

АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ", м. Києва 

ЄДРПО 36924153 

UAH-IBAN UA483808050000000026001592786 

МБФ "ЗДОРОВ'Я УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ"

Призначення платежу: Добровільна пожертва (На проєкт забезпечення ЗОЗ).

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