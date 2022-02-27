Центр громадського здоров'я просить не забувати про COVID-19: це важливо для армії

Центр громадського здоров'я України закликає не забувати про COVID-19, оскільки рівень інфікування коронавірусом залишається високим.

За даними епідеміологів, коронавірусом заражується приблизно 5 тис. людей на добу, йдеться на офіційні сторінці центру.

У ЦГЗ просять носити маски, особливо якщо ви перебуваєте в приміщенні з великою кількістю людей.

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"Медична система просить солідарності та розуміння серед населення, адже зараз потрібна максимальна підтримка бійцям Збройних сил України.

Сьогодні маска захищає проти COVID-19, таким чином ми зменшуємо навантаження на медичну систему. Зараз хворіти не можна – потрібно бути здоровими!", – наголошують у Центрі.

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

У ЦГЗ наголошують: прості медичні маски ефективно захищають та бережуть здоров’я ваше, ваших дітей, сусідів та літніх людей. Особливо, якщо ви знаходитеся усі в закритому приміщенні, що значно підвищує ризик захворіти.

Щоб не забути маску, покладіть його до валізки, в кишеню чи в аптечку.

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