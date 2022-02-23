В Україні пандемія йде на спад: у НАН заявили про зниження летальності при COVID-19

Україна зараз перебуває у фазі зниження захворюваності на COVID-19, кількість нових хворих значно менша ніж два тижні тому.

Така тенденція збережеться і в найближчі тижні.

До таких висновків дійшли в Національній академії наук України.

Згідно з даними НАН, за останній рік значно зменшилась кількість летальних випадків після захворювання на COVID-19.

Пік середньотижневої захворюваності припав на 8 лютого 2022 року.

Найбільше позитивних ПЛР-тестів зафіксували 2 лютого – 57,9 тисяч, а найвищий показник нових випадків заражень зареєстрували 4 лютого – 43,7 тисяч.

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Наразі кількість позитивних тестів знизилась вдвічі у порівнянні з піковими значеннями.

Як наголошують в НАН, позитивна динаміка протримається щонайменше декілька тижнів, разом із цим очікується і зниження кількості летальних випадків з наступного тижня.

Зокрема смертність від COVID у 2-4 рази нижча за середню летальність 2020 року й у 3-5 разів – ніж при штамі Дельта.

Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що МОЗ не приховує статистику смертей від коронавірусу. Він також додав, що цифрами смертності нерідко маніпулюють або ж їх неправильно використовують.

Також нещодавно в Україні виявили новий штам Омікрону – BA.2. Цей вид коронавірусу є заразнішим за звичайний Омікрон, однак наразі зафіксовані лише поодинокі випадки серед людей, які повернулись із закордону, на додачу цей штам є набагато менш смертельним.

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