У МОЗ пояснили, коли можна виходити з самоізоляції після COVID-19

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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4 лютого 2022

Людина, яка перехворіла COVID-19, може завершувати самоізоляцію, якщо симптомів хвороби немає протягом 3 днів, починаючи з 10-го дня від їхньої появи.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 4 лютого.

"Якщо пацієнт не має симптомів хвороби, а результат тестування виявився позитивним, то самоізоляцію варто завершувати із дотриманням тієї ж норми", – сказав він.

Тобто, спершу має пройти 10 днів від появи симптомів COVID-19 або першого позитивного тесту.

 Фото: cottonbro/Pexels

Потім пацієнт має перебувати на самоізоляції щонайменше три дні.

Якщо за ці 3 дні у людини не було жодного симптому хвороби – самоізоляцію можна завершувати.

Її також можна припинити, якщо пацієнт вирішив зробити ПЛР-тест раніше, і результат виявився негативним. 

Однак варто пам’ятати, що таке тестування можна проводити щонайменше за 10 днів після першого ПЛР-тесту, наголошує Кузін.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я пояснювали, якими тестами можна виявити COVID-19.

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