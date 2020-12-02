Самоізоляція. Як організувати та пережити її вдома

На жаль, епідемія коронавірусної хвороби не вщухає, а набирає обертів.

Все більше людей мають хворих серед знайомих, рідних та близьких.

А з моменту, коли хвороба приходить у родинне коло, відразу постає завдання, як організувати процес лікування та самоізоляції для усіх членів родини.

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Одним із питань, яке найчастіше турбує людей, є прохання роз’яснити чи варто самому продовжувати самоізоляцію після того, як особа, з якою ви спільно проживаєте одужає?

Спробуємо розібратися разом.

Відразу варто зазначити, що визначити дату останнього контакту з хворим, якщо це людина, з якою ви маєте спільний побут та помешкання практично неможливо.

Тому, за загальним правилом, ваші 14 днів самоізоляції повинні починатися або з першого дня появи симптомів у члена вашої родини, або з дати отримання позитивного тесту на ПЛР, якщо перебіг хвороби до діагностики був безсимптомним.

Якщо у вас самих жодних симптомів впродовж цього періоду не проявилося – додаткова діагностика не потрібна, ви можете самостійно припинити самоізоляцію.

Якщо ж за час проживання з хворим у вас з’явились симптоми, або ви вирішили самостійно пройти тест, не маючи відповідних симптомів і він виявився позитивним – розпочніть відлік нового відрізку самоізоляції протягом 10 днів, незалежно від того, на якому дні ви перебували до цього.

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Дотримання правил = попередження інфікування

Дотримання фізичної дистанції для зменшення ризику інфікування – ключове правило попередження поширення усіх повітряно-крапельних інфекцій.

Саме необхідність розриву фізичного контакту між здоровими та потенційно хворими людьми і сформувало сучасні підходи до впровадження карантинних обмежень, які ми спостерігаємо у всьому світі під час пандемії COVID-19.

Що робити, якщо підтверджений хворий – член вашої родини, з яким ви спільно проживаєте і не маєте можливості організувати режим самоізоляції?

Насправді, така ситуація не поодинока, адже 4 з 5 пацієнтів не потребують госпіталізації, та проходять лікування вдома, у родинному колі, з дітьми або батьками поважного віку.

Звісно, якщо є можливість, варто нею скористатися і провести ці кілька тижнів окремо, але, дотримуючись простих правил, можна пройти весь період одужання, не наражаючи на небезпеку близьких.

Карантинні правила вдома

Дотримання карантинних правил вдома, завдання не лише хворого, а й усіх членів родини.

Лише відповідальне ставлення кожного до процесу організації самоізоляції забезпечить результат.

Перше, і основне, що потрібно – забезпечити регулярне провітрювання помешкання.

Краще користуватися власним посудом, а також готувати та споживати їжу окремо.

Проте, наприклад, прати та сушити речі хворих та здорових членів сім’ї можна не розділяючи їх, але при максимально дозволених температурах.

Також, бажано утриматися від спільного сну.

Усі загальні місця контакту повинні регулярно оброблятися дезінфікуючим засобом. Не забувайте про дрібні побутові речі, які зазвичай залишаються поза увагою, проте є основними точками контакту членів родини, наприклад – пульт від телевізора, слухавка домофону, вимикачі світла чи ручка дверцят холодильника.

Починаючи з перших випадків захворювання була різна інформація про передачу вірусу від домашніх улюбленців до їх господарів.

Наразі, дійсно відомо про випадки інфікування домашніх тварин, але, ймовірно, воно відбулося після тривалого контакту з людиною.

Господарі несуть значно більші ризики для своїх улюбленців, ніж навпаки. У жодному разі не застосовуйте дезінфектанти, які призначені для людей, як засоби для обробки шерсті чи купання тварин.

І на останок. У разі, якщо запобігти інфікуванню не вийде, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, не вживайте лікарські засоби, особливо антибіотики, без призначення.

Зверніться до свого сімейного лікаря та дослухайтеся до його порад.

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина homunkulus28/Depositphotos

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