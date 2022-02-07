В Україні зменшили термін самоізоляції при COVID-19

Відтепер в Україні самоізоляцію при COVID-19 можна завершувати за 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного ПЛР-тесту.

Основна умова припинення самоізоляції – відсутність симптомів, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Відповідні зміни міністерство внесло до 722 наказу "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)".

Реклама:

Щоб завершити термін самоізоляції раніше, можна зробити ПЛР-тест – тепер його також дозволили проводити вже за 5 днів після початку хвороби.

Навіть якщо минуло менше 5 днів, а ви отримали негативний результат – це є підставою для завершення самоізоляції.

Якщо ж з моменту першого ПЛР-тесту пройшло 5 днів, і у вас немає симптомів – робити повторний тест для завершення самоізоляції не обов’язково.

Фото: philfreez@gmail.com/Depositphotos

Водночас раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Фокус" казав, що термін самоізоляції не будуть скорочувати до 5 днів.

"Імовірніше, розглядатимемо питання скорочення терміну самоізоляції, але все ж не до п’яти днів: умовно це буде десять діб для безсимптомних випадків і 13 – для інфікованих із симптомами", – сказав він.

Реклама:

Нагадаємо, раніше обов’язкова самоізоляція тривала 10 днів.

Тобто, спершу з моменту появи симптомів або позитивного результату тесту мало пройти 10 днів.

Потім пацієнт мав провести на самоізоляції ще три дні.

Якщо за ці 3 дні у нього не було симптомів COVID-19 – йому можна було виходити з дому.

Робити повторний тест на COVID-19 також можна було не раніше 10 днів з часу появи симптомів чи першого позитивного тесту.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.