У США хочуть зменшити термін самоізоляції до 7-10 днів для контактних людей з хворими на COVID-19 – ЗМІ

У США планують зменшити термін самоізоляції для людей, які контактували з хворими на COVID-19.

Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) має випустити нові рекомендації, повідомляє CNN.

Це також підтверджує Assosiated Press.

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Для контактних самоізоляція триватиме від 7 до 10 днів після зараження, у порівнянні з рекомендованими 14 днями.

Люди можуть завершити карантин через сім днів, якщо вони отримали негативний результат тесту, або через 10 днів без тестування.

Фото IgorVetushko/Depositphotos

Чиновник, який говорив з Assosiated Press на умовах анонімності, сказав, що ці зміни вже обговорюються протягом деякого часу, оскільки вчені вивчили інкубаційний період вірусу.

Вони прискорять повернення до звичайного життя тих, кого вважають "близькими контактними" з інфікованими вірусом SARS-CoV-2.

CDC заявляли, що інкубаційний період вірусу триватиме до 14 днів, але більшість людей стали заразними і у них розвинулися симптоми через 4-5 днів після контакту.

Це не перший раз, коли CDC скореговує свої рекомендації через нові дослідження.

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У липні центр скоротив терміни ізоляції з 14 днів до 10 з дня початку симптомів для людей з COVID-19 за умови, що вони більше не хворі.

Які терміни самоізоляції в Україні?

У міністра охорони здоров’я Максима Степанова та в головного санітарного лікаря Віктора Ляшка ці терміни трохи відрізняються.

Степанов зазначає такі покази щодо завершення самоізоляції:

✅ Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. ✅ Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати взяття матеріалу при позитивному результаті COVID-19 методом ПЛР без лабораторного обстеження. ✅ Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання, за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.

Ляшко зазначає такі:

В Україні 14 днів самоізоляції повинні починатися або з першого дня появи симптомів у члена вашої родини, або з дати отримання позитивного тесту на ПЛР, якщо перебіг хвороби до діагностики був безсимптомним.

Якщо жодних симптомів впродовж цього періоду не проявилося – додаткова діагностика не потрібна, можна самостійно припинити самоізоляцію.

Якщо ж за час проживання з хворим у вас з’явились симптоми, або ви вирішили самостійно пройти тест, не маючи симптомів, і він виявився позитивним – потрібно розпочати відлік нового відрізку самоізоляції на 10 днів, незалежно від того, на якому дні ви перебували до цього, пояснює Ляшко.

Нагадаємо, негативний тест методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для припинення самоізоляції – не обов'язковий.

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