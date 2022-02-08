В Україні дозволили підтверджувати безсимптомний COVID-19 тестом на антиген

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 лютого 2022

Відтепер в Україні встановити діагноз COVID-19 у людей з бесимптомним перебігом хвороби можна за допомогою експрес-тесту на антиген

Основна умова – контакт із підтвердженим випадком COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 8 лютого.

Раніше підтвердити безсимптомний COVID-19 офіційно міг лише ПЛР-тест.

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Тобто тепер людина вважається хворою на COVID-19, навіть якщо у неї немає симптомів, але вона контактувала з інфікованими людьми та отримала позитивний результат експрес-тесту.

  Iricat

Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для людей, у яких були симптоми COVID-19. 

В інших випадках офіційно підтвердити діагноз міг тільки ПЛР-тест – винятками були тільки підозрілі випадки.

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