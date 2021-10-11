Хто може безкоштовно зробити ПЛР-тест на COVID-19? Роз’яснення МОЗ

Отримати безкоштовний ПЛР-тест на COVID-19 можуть не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу.

Сімейний лікар повинен направити на безоплатне тестування пацієнтів з симптомами пневмонії та ГРВІ, повідомило в Міністерстві охорони здоров’я у Facebook.

Згідно з офіційними стандартами лікування, сімейний лікар обов’язково повинен призначати ПЛР-тестування таким категоріям пацієнтів:

із підозрою COVID-19;

з ознаками інших ГРВІ;

з ознаками вірусної пневмонії;

з позагоспітальною пневмонією;

контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19.

Першим трьом групам повинні спершу провести швидке тестування на антиген до COVID-19 до того, як рекомендувати ПЛР-тест.

Фото: vkovalcik/Depositphotos

Направлення на безкоштовне тестування повинен надати сімейний лікар.

Міністерство закликає звертатися на "гарячу лінію" – 0 800 60 20 19, якщо ваш сімейний лікар відмовляється скерувати вас на тестування при вище згаданих ознаках.

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