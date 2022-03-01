Як і куди евакуюватися людям зі складними хворобами. Контакти

В Україні є пацієнти, які мають складні хвороби та повинні постійно отримувати ліки для підтримки життєво важливих процесів. Без вчасного прийому цих медикаментів стан людей може суттєво погіршитися.

Під час воєнних дій на території нашої держави логістика медикаментів, робочий графік аптек та можливість придбати лікарські засоби часто обмежені.

Тому ГО "Епіпросвіта" та БО "Пацієнти України" зібрали детальну інформацію, куди і як евакуюватися пацієнтам, які потребують лікування.

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Ви дізнаєтеся:

чим дістатися до кордону,

де та в яких містах можна зупинитися в Україні, коли прямуєте до кордону (адреси та телефони),

перелік країн, які можуть прийняти пацієнтів з конкретними діагнозами.

Фото: AlexFedorenko/Depositphotos

Де можна отримати специфічний медичний догляд та медикаменти в ЄС

ПОЛЬЩА

Де: Інститут рідкісних хвороб у Лодзі.

Що: готові приймати пацієнтів з рідкісними хворобами – імунодефіцит, хвороба Фабрі, хвороба Гоше, мукополісахаридоз, а також усіх, хто потребує постійного прийому препаратів. (дорослих та дітей).

Контакти: katarzyna.muras-szwedziak@umed.lodz.pl (в темі листа написати UKRAINA, текст листа краще перекласти на польську).

Сайти: Сайт Республіки Польща, Перелік допомоги

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ЧЕХІЯ

Де: Інфолінія для громадян України, лінія доступна українською мовою, відразу після дзвінка натиснути 8.

Контакти: +420226201221

РУМУНІЯ

Де: Румунські лікарні у Бухаресті готові безкоштовно прийняти будь-яких хворих у тяжкому стані для лікування: включаючи онкологічні захворювання, хвороби, що потребують термінового хірургічного втручання тощо.

Волонтерська допомога є повністю безкоштовною, транспорт від кордону забезпечать.

Контакти: Iocn

ЛИТВА

Де: Литовський інститут раку оголосив, що прийматиме всіх онкологічних хворих із України. На жаль, вони не лікують [ронічний мієлоцитарний лейкоз.

Контакти: Nacionalinis vėžio institutas

СЛОВАЧЧИНА

Де: Інфолінія для громадян України, лінія доступна українською мовою

Контакти: +421951772391, Даніл Астафоров (Viber/Telegram включно), Офіційна сторінка державного управління Словацької Республіки

Як доїхати до кордону

Є перевізник, який возить з Луцька до кордону з Польщею безкоштовно. Він працює за кількома маршрутами:

Луцьк – Устилуг;

Луцьк – Угринов;

Луцьк – Ягодин.

Інформацію про автобуси зі Львова (АС-1) до Луцька можна отримати за номером: +380509401616 та +380681396058.

Якщо ви їдете з різних куточків України до кордонів Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною можна зупинитися у таких містах:

ХМіЛЬНИК (Вінницька область)

Де: Координаційна група міської ради Хмільник, Вінницька обл.

Тел: +380433822085

Розміщення у школах, дитсадках – безкоштовно або мінімальна плата (місця є).

Де: Санаторій "Поділля", вул. Курортна, 2, Хмільник, Вінницька обл.

Тел: +380637000500

20 вільних 2-місних номерів, ціна 600 грн/добу (проживання + харчування), від 5 діб, потрібно бронювати.

Де: Санаторій "Преміум Поділля", вул. Курортна, 10, Хмільник, Вінницька обл.

Тел: +380507414141

15 вільних 2-місних номерів, ціна 580 грн (проживання), 3-4-місні номери 620 грн, потрібно бронювати.

НЕМИРІВ (Вінницька область)

Де: Санаторій "Авангард", вул. Шевченка, 16, Немирів, Вінницька обл.

Тел: +380972960631

15 вільних 2-місних номерів, ціна 420 грн/людини (проживання), бронь.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Де: Кінотеатр ім. Шевченка, вул. Проскурівська, 40

Де: вул. З-Нова, 70/1

Тел: +380638212793, +380979761929, +380503764725, +380503390122

Де: Клуб "СВ", вул. Свободи, 1А

Тел: +380687923479

Де: Кафе "Ізюм", вул. Подільська, 93

Тел: +380674254545

Де: Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11

Тел: +380979053027

Де: Хмельницький електромеханічний коледж

Тел: +380961199620

Де: Приватний будинок, Ружична,

Тел: +380964830221

Де: приміщення "Укртелеком", вул. Проскурівська, 13

Де: Ресторан "Forrest", вул. Проскурівська, 66/1

Тел: +380980488488

Де: Хостел, Ружична

Тел: +380979539901

Де: Будинок, Озерна,

Тел: +380977473178

Де: Фітнес-клуб "Спортленд", вул. Зарічанська, 3

Тел: +380986234939

Де: Ресторан "Цукерня Потоцьких", вул. Грушевського, 66

Тел: +380671213030

Де: ТЦ "Агора", вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1 Б

Тел: +380674454587

Де: відділення Хмельницького політехнічного коледжу, вул. Проспект Миру 76/3є

Де: Будинок, Озерна

Тел: +380967172097

Де: Спа-центр "Kamelot", вул. Львівське шосе, 74

Тел: +380974628777, +380677280868

Де: приватний ліцей "Гармонія", вул. Молодіжна, 12/1

Тел: +380978647876, +380676777389, +380680659081

Де: ЗОШ №20, вул. Івана Павла ІІ

Де: Старокостянтинівське шосе, 20/3

Тел: +380682058108

Якщо пацієнти не підлягають транспортації або не змогли евакуюватися та лишились без медикаментів, варто звернутися на гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

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