В Дніпрі лікарі врятували медпрацівницю, якій осколками ворожої міни розтрощило голову

В Дніпрі в лікарні імені Мечникова врятували дівчину, якій в Запоріжжі осколками від міни розтрощило голову.

Дівчина не могла дихати, в лікарню її доставили з перерізаним горлом: хтось на місці зробив їй трахеостомію, щоб врятувати життя, пише директор лікарні Сергій Риженко.

За життя Валентини боролися три дні, наразі вона вже може вставати та навіть говорити.

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Хірург Сергій Тимчук доклав чимало зусиль, щоб дівчина не втратила голос.

"Вона ще "мала", а я відповідальний не тільки за її життя, але й майбутнє", – говорить лікар.



Три дні лікарі боролися за життя Валентини

За професією Валентина – медик, у Запоріжжя вона приїхала зі Львова.

"Валя в реанімаційній залі шептала губами, що вона зі Львова, що там її мама, сестра і бабця. Вони всі медики", – кажуть у лікарні.

Перед операцією лікарям довелося зрізати дівчині її розкішне метрове волосся.

Валентина за ним шкодує. Вона навіть заміж за свого нареченого виходити відмовляється до тих пір, поки волосся не підросте.

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