В Дніпрі лікарі врятували медпрацівницю, якій осколками ворожої міни розтрощило голову

В Дніпрі в лікарні імені Мечникова врятували дівчину, якій в Запоріжжі осколками від міни розтрощило голову.

Дівчина не могла дихати, в лікарню її доставили з перерізаним горлом: хтось на місці зробив їй трахеостомію, щоб врятувати життя, пише директор лікарні Сергій Риженко.

За життя Валентини боролися три дні, наразі вона вже може вставати та навіть говорити.

Хірург Сергій Тимчук доклав чимало зусиль, щоб дівчина не втратила голос.

"Вона ще "мала", а я відповідальний не тільки за її життя, але й майбутнє", – говорить лікар.



Три дні лікарі боролися за життя Валентини

За професією Валентина – медик, у Запоріжжя вона приїхала зі Львова.

"Валя в реанімаційній залі шептала губами, що вона зі Львова, що там її мама, сестра і бабця. Вони всі медики", – кажуть у лікарні.

Перед операцією лікарям довелося зрізати дівчині її розкішне метрове волосся.

Валентина за ним шкодує. Вона навіть заміж за свого нареченого виходити відмовляється до тих пір, поки волосся не підросте.

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