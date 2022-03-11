На Миколаївщині окупанти не пустили породіллю в лікарню, медики контролювали пологи онлайн

У породіллі з села Кандибине Миколаївської області почались пологи в ніч на 11 березня. Окупанти не дозволили відвезти жінку до найближчої лікарні, повідомляє депутат Максим Безносенко.

Загарбники погрожували розстрілом, а стан пацієнтки вимагав термінового рішення.

Пологи прийняла медична сестра за інструкціями акушера-гінеколога з Миколаєва. За усіма процесами медик спостерігала онлайн.

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Фото з архіву Максима Безносенка

До породіллі прийшла медсестра Тетяна Павлова, яка мешкає в тому ж селі. По відеозв'язку її консультувала лікарка Людмила Чинякова.

Новонародженого назвали Матвієм.

Фото з архіву Максима Безносенка

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