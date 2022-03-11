Дівчина з розбомбленого пологового будинку у Маріуполі народила дитину

Б'юті-блогерка Маріанна Підгурська, яка потрапила під обстріли у пологовому будинку Маріуполя, ввечері 10 березня народила дівчинку. До цього її зацькували у соцмережі росіяни за нібито "постановочні кадри".

Про це повідомила журналістка "Громадського" Ольга Токарюк.

"Мені повідомила родичка Маріанни – вагітної дівчини з розбомбованої лікарні Маріуполя. Їм вдалося короткочасно зв’язатися з нею по телефону. Вчора ввечері о 22:00 Маріанна народила дівчинку! З ними все гаразд, але в Маріуполі дуже холодно і бомбардування не припиняється", – розповіла Токарюк.

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Обличчя Маріанни побачив увесь світ завдяки фотографам, які перебували на місці подій під час бомбардування пологового будинку. Жертвами удару 9 березня стали троє людей, серед яких дитина – дівчинка. Щонайменше 17 людей постраждали, серед них були і вагітні.

Блогерка Маріанна Підгурська після бомбардування пологового у Маріуполі. Фото Євгена Малолєтки та Мстислава Чернова

Після жахливих подій тоді ще вагітну дівчину в Instagram зацькували росіяни. Її звинувачували у нібито зіграній "ролі" під час "постановочних" обстрілів окупантів країни-агресора.

При цьому про авіаналіт російських окупантів повідомляли в Україні з офіційних джерел. Зокрема, президент Володимир Зеленський, Маріупольська міськрада, поліція, а мер міста Вадим Бойченко заявив, що трагедія – геноцид з боку РФ.

Фейк про нібито "гру людей на камеру" спростували і в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Маріанна Підгурська – б'юті-блогерка та модель. Вона приїхала з Донецька до Маріуполя у 2020 році. До цього ж дівчина жила та навчалася у Макіївці.

У Донецьку вона працювала моделлю в популярній агенції "L`Fashion Models", брала участь у модних показах та рекламних кампаніях. Також вона брала участь у спільних акціях із відомими марками індустрії краси.

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Близько року тому Маріанна вийшла заміж. Чоловіка звати Юрій Вишемірський.

Свій блог в Instagram вона присвятила здебільшого красі, а також оглядам доглядової та декоративної косметики.

Нагадаємо, ми розповідали, що окупанти звинувачують вагітну з Маріуполя у постановочних фото на місці бомбардувань пологового.

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