Підозрюєте перелом? Ознаки травми та алгоритм дій

Забої, розтягнення, вивихи – найчастіші травми від падінь або ударів. Але інколи бувають й серйозніші наслідки – переломи.

Як відрізнити травми, повідомили у Центрі громадського здоров’я України. Спеціалісти нагадали, що порушення цілісності кістки потребує більш делікатних та обережних дій.

Ознаки перелому кісток:

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інтенсивний біль у пошкодженій ділянці, який посилюється під час руху;

оніміння в області травми;

неприродне положення кінцівки

набряк тканин або видима деформація в області травми;

кістка, що виступає через шкіру;

сильна кровотеча в місці травми;

зміна кольору шкіри та синці.

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Переломи можуть бути відкриті та закриті.

При відкритому характерною є величезна рана, яка кровить. Може бути хрускіт в місці перелому, видно пошкоджену кістку або її уламки в рані.

При закритому переломі рани немає, але утворюється гематома, кінцівка збільшується в об'ємі.

Алгоритм дій при ознаках перелому

Подзвоніть в службу екстреної (швидкої) допомоги.

Якщо є рана:

звільніть рану від одягу, розріжте одяг над раною (за можливості, по шву) і визначте, чи потрібно накладати джгут на кінцівку для зупинки кровотечі;

за наявності артеріальної кровотечі накладіть джгут вище рани, але не в ділянці перелому;

накладіть чисту, стерильну пов'язку на рану.

Якщо рани немає, або ви про не подбали, треба:

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допомогти постраждалому прийняти положення, яке завдає найменше болю;

знерухомити пошкоджену кінцівку за допомогою шин чи підручних засобів;

укрити теплими речами/термопокривалом;

при сильних болях можна дати знеболювальний засіб;

підтримати та заспокоїти людину, яка отримала перелом.

До прибуття бригади медичної допомоги необхідно постійно наглядати за травмованою людиною. Якщо стан постраждалого почав погіршуватися, варто зателефонувати диспетчеру повторно.

Нагадаємо, при розтягненні зв'язок або інших ушкодженнях кінцівок також треба подбати про першу допомогу.

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