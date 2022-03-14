ВООЗ закликає припинити атакувати медичну систему України

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала припини атаки на медичну систему в Україні.
Про це організація заявила на своїй офіційній сторінці у Facebook.
"Жахливі атаки на систему охорони здоров'я України, вбивства та поранення пацієнтів й медичних працівників, руйнування критично важливих медичних інфраструктур – все це змушує людей відмовлятись від медичних послуг, хоча вони катастрофічно їх потребують", – йдеться у повідомленні ВООЗ.
Система спостереження ВООЗ задокументувала 31 атаку на медичні заклади та систему охорони здоров'я.
У 24 випадках заклади були пошкоджені або зруйнуванні. У 5 випадках атаки зазнали машини швидкої допомоги.
Через атаки загинуло мінімум 12 людей, 34 отримали поранення. Також обстріли вплинули на доступ до критичних медичних послуг.
|Пошкоджена лікарня на Запоріжжі
Водночас МОЗ повідомляє, щоо російські окупанти знищили 7 лікарень і пошкодили 104.
У ВООЗ наголошують, що атака найбільш вразливих груп населення – немовлят, дітей, вагітних жінок, людей, які вже потребують медичної допомоги та медиків, які ризикують своїм життям, щоб рятувати людей – це прояв неприпустимої жорстокості.
"Ми закликаємо до негайного припинення вогню, що передбачає безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги", – наголосили у ВООЗ.
Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав ВООЗ припинити співпрацю з Росією.
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