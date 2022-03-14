ВООЗ закликає припинити атакувати медичну систему України

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала припини атаки на медичну систему в Україні.

Про це організація заявила на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Жахливі атаки на систему охорони здоров'я України, вбивства та поранення пацієнтів й медичних працівників, руйнування критично важливих медичних інфраструктур – все це змушує людей відмовлятись від медичних послуг, хоча вони катастрофічно їх потребують", – йдеться у повідомленні ВООЗ.

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Система спостереження ВООЗ задокументувала 31 атаку на медичні заклади та систему охорони здоров'я.

У 24 випадках заклади були пошкоджені або зруйнуванні. У 5 випадках атаки зазнали машини швидкої допомоги.

Через атаки загинуло мінімум 12 людей, 34 отримали поранення. Також обстріли вплинули на доступ до критичних медичних послуг.

Пошкоджена лікарня на Запоріжжі

Водночас МОЗ повідомляє, щоо російські окупанти знищили 7 лікарень і пошкодили 104.

У ВООЗ наголошують, що атака найбільш вразливих груп населення – немовлят, дітей, вагітних жінок, людей, які вже потребують медичної допомоги та медиків, які ризикують своїм життям, щоб рятувати людей – це прояв неприпустимої жорстокості.

"Ми закликаємо до негайного припинення вогню, що передбачає безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги", – наголосили у ВООЗ.

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Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав ВООЗ припинити співпрацю з Росією.

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