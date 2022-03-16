Helsi запускає ініціативу для донорів крові. Як зареєструватися?

Медична система Helsi разом з платформою donor.ua запускають ініціативу, щоб українці могли долучитися до донорства крові.

Щоб подати заявку, потрібно заповнити спеціальну анкету в додатку Helsi або на helsi.me.

Про це Helsi повідомляє у Telegram-каналі.

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Як долучитися?

Фото: roibu /Depositphotos

✅ Подати заявку можуть тільки користувачі Helsi, які підключені до eHealth. Перевірити статус можна в особистому кабінеті.

❌ При заповненні заявки НЕ потрібно вказувати ваше місцерозташування.

✅ Helsi буде сповіщати по пошуку донорів в області, а ви зможете обрати, чи підходить для вас локація пункту забору крові.

"Як тільки у вашій області буде необхідність у донорах – ми надішлемо вам пуш-сповіщення та контакти центрів крові, з якими можна буде координувати візит", – кажуть у Helsi.

Дані про групу крові та резус-фактор будуть надійно зберігатися в системі Helsi, оброблятися алгоритмом та НЕ будуть доступні медпрацівникам.

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Також ці дані НЕ будуть передавати до національних реєстрів Служби охорони здоров'я.

Водночас у Helsi просять потенційних донорів чекати на сповіщення і здавати кров лише за потреби.

"Важливо: наразі немає екстреної необхідності у крові від донорів.

Як тільки така необхідність наступить, зареєстровані користувачі отримають повідомлення", – наголошує медичний портал.

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