"Охматдит" прокинувся від вибухів: наслідки ракетного обстрілу Києва

Лікарня "Охматдит" здригнулася від ракетного обстрілу о 6 ранку 16 березня. Внаслідок вибухів в Києві в кімнатах пошкоджено вікна, а на підлозі – багато уламків снарядів.

Три вибухи погриміли зовсім поруч, розповіли в "Охматдиті".

"Одна з ворожих ракет влучила в будівлю у 300 метрах від лікарні. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна одного з корпусів, підлога лікарні вібрувала від ударів", – зазначили у лікарні.

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Очевидці інциденту розповідають: від вибуху хитались навіть ліжка пацієнтів, а у педіатричному корпусі вибуховою хвилею вибило вікна.

Вибиті вікна у дитячій лікарні

Медики опублікували фото знайдених уламків ракет. Найбільше їх зібрали на балконі відділення хірургії новонароджених. Також багато фрагментів ракет було поруч з лікарнею.

Фото лікаря Віталія Демідова

На щастя, жоден з пацієнтів та працівників медичного закладу "Охматдиті" не постраждав.

Уламки ракети в "Охматдиті"

Під час комендантської години весь персонал та пацієнти перебувають у сховищі. Про це у коментарі для "УП. Життя" розказала дитячий невролог Федушко Галина.

"О 6.20 пролунало три вибухи поспіль. Останній був таким потужним, що здалось, ніби влучили безпосередньо у лікарню. Але коли все завершилось, ми оглянули територію – будівля виявилась цілою. Найбільше у старому корпусі "Охматдиту" постраждав кабінет прийому пацієнтів на першому поверсі", – зазначила лікарка.

На фото видно, що вибухом пошкодило стелю та вікна.

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Наслідки вибухової хвилі у відділенні неврології

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