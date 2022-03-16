"Охматдит" прокинувся від вибухів: наслідки ракетного обстрілу Києва

Вікторія Андрєєва
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16 березня 2022

Лікарня "Охматдит" здригнулася від ракетного обстрілу о 6 ранку 16 березня. Внаслідок вибухів в Києві в кімнатах пошкоджено вікна, а на підлозі – багато уламків снарядів.

Три вибухи погриміли зовсім поруч, розповіли в "Охматдиті". 

"Одна з ворожих ракет влучила в будівлю у 300 метрах від лікарні. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна одного з корпусів, підлога лікарні вібрувала від ударів", – зазначили у лікарні. 

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Очевидці інциденту розповідають: від вибуху хитались навіть ліжка пацієнтів, а у  педіатричному корпусі вибуховою хвилею вибило вікна.

Вибиті вікна у дитячій лікарні

Медики опублікували фото знайдених уламків ракет. Найбільше їх зібрали на балконі відділення хірургії новонароджених. Також багато фрагментів ракет було поруч з лікарнею. 

 Фото лікаря Віталія Демідова

На щастя, жоден з пацієнтів та працівників медичного закладу "Охматдиті" не постраждав.

 Уламки ракети в "Охматдиті"

Під час комендантської години весь персонал та пацієнти перебувають у сховищі. Про це у коментарі для "УП. Життя" розказала дитячий невролог Федушко Галина.

"О 6.20 пролунало три вибухи поспіль. Останній був таким потужним, що здалось, ніби влучили безпосередньо у лікарню. Але коли все завершилось, ми оглянули територію – будівля виявилась цілою. Найбільше у старому корпусі "Охматдиту" постраждав кабінет прийому пацієнтів на першому поверсі", – зазначила лікарка.

На фото видно, що вибухом пошкодило стелю та вікна. 

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 Наслідки вибухової хвилі у відділенні неврології

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