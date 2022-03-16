Життя триває: з початку війни у Києві народилося 725 дітей. ФОТО

Михайло Загородній
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16 березня 2022

З початку війни у Києві за 20 днів народились 725 дітей.

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник

Серед новонароджених – 388 хлопчиків і 377 дівчаток, а також 12 двієнь. 

"Життя продовжується. І про це свідчать хороші новини про кількість новонароджених у столичних пологових будинках. Здоров'я та мирного неба їм та їхнім батькам! Слава Україні!", – сказав він.

 Фото: Микола Поворозник/Facebook

Попри активні бойові дії, життя в країні триває: як повідомляють у Мін’юсті, з початку війни в Україні зареєстрували 10 683 шлюби.

 Фото: Микола Поворозник/Facebook

Також на світ з’явилися 10 767 маленьких українців.

 Фото: Микола Поворозник/Facebook

 Фото: Микола Поворозник/Facebook

 Фото: Микола Поворозник/Facebook

Проте, на жаль, внаслідок дій російських окупантів щодня помирає щонайменше 5 дітей.

Станом на 15 березня кількість загиблих в результаті бойових дій сягнула 97, ще понад 100 дітей отримали поранення. 

Найбільше страждають діти з Київської, Харківської, Донецької, Сумської, Житомирської, Херсонської та Миколаївської областей.

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