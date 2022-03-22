У Києві поновлять планові операції – КМДА

У столиці найближчим часом поновлять планові операції пацієнтів, які зупинили через воєнні дії.

Про це повідомили в Київській міській держадміністрації.

"У ситуаціях, коли неекстрені операції дозволяють уникнути тяжких наслідків для здоров’я пацієнта, планові госпіталізації в столиці проводитимуться безвідмовно",– пояснили в адміністрації.

Реклама:

Йдеться про офтальмологічні операції, зокрема із заміни кришталиків, операції на серці, заміна суглобів тощо.

Медзаклади можуть виконувати планові операції, якщо не зайняті більше 50% ліжок хірургічного профілю.

National Cancer Institute / Unsplash

"В умовах воєнного стану необхідно мати резерв ліжок для поранених і тих, хто не має шансів вижити без лікарського втручання", – пояснили в КДМА.

Щоб отримати скерування на планову операцію, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або профільного спеціаліста районного консультативно-діагностичного центру.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook