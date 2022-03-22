Російські окупанти вбили 117 українських дітей з початку війни, ще 155 – поранили

Окупанти Російської Федерації з початку війни в Україні забрали життя вже 117 дітей.

Трагічну статистику навели в Офісі генерального прокурора.

Також станом на ранок 22 березня понад 155 українських дітей поранено.

За даними ОГП, найбільше постраждало дітей у Київській – 58, Харківській – 40, Чернігівській – 31, Донецькій – 30, Миколаївський – 24, Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 і Сумській – 14 областях.

SomeMeans/Depositphotos

За минулу добу російські окупанти вбили ще двох дітей.

Зокрема, на Харківщині російський танк розстріляв автомобіль з сім'єю. Всередині перебувала родина з двома дітьми.

"Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, але марно. Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення", – повідомили в ОГП.

Крім того, ворог обстріляв с. Костянтинівка, що на Миколаївщині. В результаті на території СТ "Південний Буг" зруйновано будинки.

Рятувальники знайшли під завалами обгорілі тіла трьох людей, серед яких була й 7-річна дитина.

Також 21 березня через обстріл евакуаційних автобусів постраждало чотири дитини з Маріуполя, їх госпіталізували до лікарні.

Ще троє дітей потрапили під обстріл в Пологівському районі Запорізької області, а одна дитина – в с. Каменському. Наразі двоє дітей перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Від початку війни в Україні російські окупанти обстрілами та бомбардуваннями пошкодили 548 закладів освіти, з яких 72 – практично зрівняли з землею.

Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в місті Києві.

Також зазнали руйнувань понад 40 закладів для дітей, зокрема лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

"Ці дані не є остаточними, з огляду на відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях", – підсумували в ОГП.

Нагадаємо, станом на 21 березня російські окупанти вбили 115 українських дітей.

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