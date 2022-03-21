Як переселенцям потрапити до сімейного лікаря та отримати ліки? Пояснює Ляшко

Українці, які вимушено переїхали в інші міста, можуть звертатися до місцевих сімейних лікарів, незважаючи на відсутність декларації.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу в Українському кризовому медіацентрі 21 березня.

"Ми розуміємо, що у більшості людей, які переїхали чи тимчасово змінили місце проживання, декларації підписані на тій території.

Сьогодні ми зробили наказ, яким чітко дозволили сімейним лікарям, які ведуть свою медичну практику на території, куди переселились люди, приймати цих пацієнтів", – сказав він.

Сімейні лікарі можуть надавати переселенцям медичну допомогу, виписувати рецепти, проводити профілактичні рутинні щеплення.

Фото: 18percentgrey /Depositphotos.

Також в Україні безкоштовно госпіталізують та надають екстрену медичну допомогу пацієнтам, наголошує Ляшко.

Для цього необхідно звернутись у Центр первинної медико-санітарної допомоги або до госпітального сектору.

Крім того, українці можуть отримати консультації медиків на гарячій лінії МОЗ за номером 0-800-60-20-19.

Як переселенцям отримати ліки?

Українці можуть скористатися програмою "Доступні ліки" в аптеках, незалежно від місця проживання.

За наявності рецепту вони отримають необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою, якщо вартість препарату перевищує визначену державою ціну.

Водночас це не стосується інсулінів.

Під час війни всі аптеки, які беруть участь у програмі "Доступні ліки", відпускають інсуліни повністю безкоштовно.

"Щодо тих, хто потребував постійного лікування, зокрема це стосується онкологічних хворих… При переїзді на інше місце препарати приїдуть за пацієнтом.

Ми сьогодні робимо розподіл зі збільшенням кількості препаратів, які передаються на захід України, оскільки там наші українці більше отримують медичну допомогу", – додає Ляшко.

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