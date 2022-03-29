Як розпізнати травматичний стрес у дітей? Поради

В умовах війни діти часто зазнають травматичного досвіду та потребують підтримки від дорослих або психологів.
Але дитячий травматичний стрес не завжди проявляється явно, інколи зміни в поведінці можуть відбуватись впродовж тижнів, місяців та навіть років.
До того ж різні вікові групи дітей можуть переживати стрес по-різному.
Міністерство освіти та науки разом з педагогами та психологами розповідають, як розпізнати в дітей травматичний стрес.
|Фото: altanaka/Depositphotos
Ознаки травматичного стресу у дітей різних вікових категорій
Діти дошкільного віку:
- плачуть або кричать частіше, ніж звичайно;
- відчувають себе пригнічено або боязко;
- переживають нові страхи, зокрема тривогу при розлуці з батьками;
- сняться кошмари;
- у дитини може бути нетримання сечі в ліжку;
- розвиваються шкідливі звички в їжі, дитина може набирати зайву вагу;
- дитина відтворює травматичний досвід під час гри;
- ставить запитання про смерть;
- повертаються до моделі поведінки, яка притаманна в більш ранньому віці;
- можуть мати затримки в розвитку.
Діти, які навчаються в початковій школі:
- відчувають сором і провину;
- демонструють надмірну прив’язливість до дорослих, котрим довіряють;
- мають проблеми зі сном та концентрацією уваги;
- надмірно турбуються про свою безпеку;
- здригаються від найменшого подразника;
- постійно розповідають про травмуючий досвід та бояться, що він повториться;
- засмучуються через найменші дрібниці;
- знижується успішність в школі.
Підлітки:
- мають ознаки депресії;
- почуваються самотніми або "божевільними"
- уникають місць, які можуть нагадувати негативний досвід;
- мають проблеми зі сном;
- вдаються до ризикованої поведінки;
- проявляються розлади харчової поведінки;
- можуть мати суїцидальні схильності;
- розповідають про травмуючий досвід з великою кількістю подробиць;
- можуть вживати алкоголь та проявляти нехарактерну сексуальну активність;
- кажуть, що нічого не відчувають.
Якщо ви помічаєте схожі ознаки у вашої дитини, насамперед спробуйте допомогти їй самостійно за допомогою розмови та порад психологів. Але бажано звертатись за допомогою фахівців за першої ж можливості.
Нагадаємо, діти сприймають війну та пов'язані з нею стресові ситуації по-іншому, ніж дорослі, саме тому Центр громадського здоров'я опублікував список простих ігор, за допомогою яких батьки зможуть допомогти своїм дітям зняти напругу.
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