Як розпізнати травматичний стрес у дітей? Поради

Михайло Загородній
5713
29 березня 2022

В умовах війни діти часто зазнають травматичного досвіду та потребують підтримки від дорослих або психологів.

Але дитячий травматичний стрес не завжди проявляється явно, інколи зміни в поведінці можуть відбуватись впродовж тижнів, місяців та навіть років.

До того ж різні вікові групи дітей можуть переживати стрес по-різному.

Міністерство освіти та науки разом з педагогами та психологами розповідають, як розпізнати в дітей травматичний стрес.

Фото: altanaka/Depositphotos

Ознаки травматичного стресу у дітей різних вікових категорій

Діти дошкільного віку:

  • плачуть або кричать частіше, ніж звичайно;
  • відчувають себе пригнічено або боязко;
  • переживають нові страхи, зокрема тривогу при розлуці з батьками;
  • сняться кошмари;
  • у дитини може бути нетримання сечі в ліжку; 
  • розвиваються шкідливі звички в їжі, дитина може набирати зайву вагу;
  • дитина відтворює травматичний досвід під час гри;
  • ставить запитання про смерть;
  • повертаються до моделі поведінки, яка притаманна в більш ранньому віці;
  • можуть мати затримки в розвитку.

Діти, які навчаються в початковій школі:

  • відчувають сором і провину;
  • демонструють надмірну прив’язливість до дорослих, котрим довіряють;
  • мають проблеми зі сном та концентрацією уваги;
  • надмірно турбуються про свою безпеку;
  • здригаються від найменшого подразника;
  • постійно розповідають про травмуючий досвід та бояться, що він повториться;
  • засмучуються через найменші дрібниці;
  • знижується успішність в школі.

Підлітки:

  • мають ознаки депресії;
  • почуваються самотніми або "божевільними"
  • уникають місць, які можуть нагадувати негативний досвід;
  • мають проблеми зі сном;
  • вдаються до ризикованої поведінки;
  • проявляються розлади харчової поведінки;
  • можуть мати суїцидальні схильності;
  • розповідають про травмуючий досвід з великою кількістю подробиць;
  • можуть вживати алкоголь та проявляти нехарактерну сексуальну активність;
  • кажуть, що нічого не відчувають.

Якщо ви помічаєте схожі ознаки у вашої дитини, насамперед спробуйте допомогти їй самостійно за допомогою розмови та порад психологів. Але бажано звертатись за допомогою фахівців за першої ж можливості.

Нагадаємо, діти сприймають війну та пов'язані з нею стресові ситуації по-іншому, ніж дорослі, саме тому Центр громадського здоров'я опублікував список простих ігор, за допомогою яких батьки зможуть допомогти своїм дітям зняти напругу.

Вас також може зацікавити:

Як батькам поводитися з дітьми під час війни: 5 порад

Як заспокоїтись і контролювати стрес? 6 методик

Дитина не сама: в Україні запустили Telegram-бот допомоги дітям

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 21384
КУЛЬТУРА

Хапаючи життя, як повітря: Вєра Бланш знімає Україну під час війни. ФОТО

Костянтин Дорошенко
 33531
Суспільство

Як 9-річний Максим з Чернігова подолав 1000 км з чужими людьми, щоб зустрітися з мамою

Наталія Найдюк
 19160
ЗАПИТАЙ ЖИТТЯ

Дитина хоче смерті Путіна: чи це нормально?

Олена Барсукова , Яна Осадча

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Хапаючи життя, як повітря: Вєра Бланш знімає Україну під час війни. ФОТО

Костянтин Дорошенко
Як оцінюватимуть учнів під час війни? Пояснення
Де їли, там і в туалет ходили: що російські окупанти залишили після себе у Тростянці. ВІДЕО
Як українським біженцям за кордоном підтвердити вакцинацію. Пояснює МОЗ
Не піддавайтесь тиску: освітян просять не йти у "вимушені" відпустки
Що робити абітурієнтам, які планують вступати до вишів цього року. Інструкція
Суспільство

Як 9-річний Максим з Чернігова подолав 1000 км з чужими людьми, щоб зустрітися з мамою

Наталія Найдюк
ЗАПИТАЙ ЖИТТЯ

Дитина хоче смерті Путіна: чи це нормально?

Олена Барсукова , Яна Осадча