Як допомогти дитині зняти стрес? Вправи на розслаблення від ЦГЗ

Діана Кречетова
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15 березня 2022

Діти сприймають війну дещо по-іншому, ніж дорослі. Щоб полегшити життя малечі і відкинути, принаймні, на другий план пережитий стрес від перебування в укритті чи вимушеного переїзду, необхідно задіяти особливий підхід.

Центр громадського здоров'я опублікував список простих ігор, за допомогою яких батьки зможуть допомогти своїм дітям зняти напругу.

"Перебування в укриттях, вимушений переїзд, втрата звичного середовища, друзів, іграшок – ці та інші фактори можуть викликати тривогу та стрес у дітей.

Ви можете допомогти своїй дитині зняти напругу з допомогою простих вправ", – підкреслили у ЦГЗ.

AlexLipa/Depositphotos

Ось декілька вправ, які допоможуть дитині зняти стрес.

"Квітка та свічка"

Вправа, що допоможе дитині розслабитися; сприяє глибокому диханню.

Уявіть, що у вас в одній руці приємно пахне квітка, а в іншій – запалена свічка.

  • Повільно зробіть вдих через ніс, й уявіть, що відчуваєте запах квітки.
  • Повільно видихніть через рот, наче задуваєте свічку.
  • Повторіть кілька разів.

"Пір’їнка і статуя"

За допомогою цієї вправи можна зняти м’язову напругу.

Уявіть, що ви пір’їнка, що літає в повітрі приблизно десять секунд.

  • Раптом ви завмираєте й перетворюєтеся на статую. Не рухайтеся!
  • Потім повільно розслабтеся, знову перетворюючись на пір’їнку, що літає в повітрі.
  • Повторіть декілька разів. Переконайтеся, що закінчите пір’їнкою в розслабленому стані.

"Черепаха"

Ця вправа теж допомагає зняти м’язову напругу.

Уявіть, що ви черепаха, яка йде на повільну, розслаблену прогулянку.

Уявіть, ніби раптово почався дощ.

  • Щільно згорніться калачиком під панциром десь на десять секунд.
  • Уявіть, що знову вийшло сонце, тому можна вилазити з панциря та продовжити розслаблену прогулянку.
  • Повторіть кілька разів. Переконайтеся, що завершуєте вправу прогулянкою, щоби ваше тіло розслабилося.

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