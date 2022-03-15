Як допомогти дитині зняти стрес? Вправи на розслаблення від ЦГЗ

Діти сприймають війну дещо по-іншому, ніж дорослі. Щоб полегшити життя малечі і відкинути, принаймні, на другий план пережитий стрес від перебування в укритті чи вимушеного переїзду, необхідно задіяти особливий підхід.
Центр громадського здоров'я опублікував список простих ігор, за допомогою яких батьки зможуть допомогти своїм дітям зняти напругу.
"Перебування в укриттях, вимушений переїзд, втрата звичного середовища, друзів, іграшок – ці та інші фактори можуть викликати тривогу та стрес у дітей.
Ви можете допомогти своїй дитині зняти напругу з допомогою простих вправ", – підкреслили у ЦГЗ.
|AlexLipa/Depositphotos
Ось декілька вправ, які допоможуть дитині зняти стрес.
"Квітка та свічка"
Вправа, що допоможе дитині розслабитися; сприяє глибокому диханню.
Уявіть, що у вас в одній руці приємно пахне квітка, а в іншій – запалена свічка.
- Повільно зробіть вдих через ніс, й уявіть, що відчуваєте запах квітки.
- Повільно видихніть через рот, наче задуваєте свічку.
- Повторіть кілька разів.
"Пір’їнка і статуя"
За допомогою цієї вправи можна зняти м’язову напругу.
Уявіть, що ви пір’їнка, що літає в повітрі приблизно десять секунд.
- Раптом ви завмираєте й перетворюєтеся на статую. Не рухайтеся!
- Потім повільно розслабтеся, знову перетворюючись на пір’їнку, що літає в повітрі.
- Повторіть декілька разів. Переконайтеся, що закінчите пір’їнкою в розслабленому стані.
"Черепаха"
Ця вправа теж допомагає зняти м’язову напругу.
Уявіть, що ви черепаха, яка йде на повільну, розслаблену прогулянку.
Уявіть, ніби раптово почався дощ.
- Щільно згорніться калачиком під панциром десь на десять секунд.
- Уявіть, що знову вийшло сонце, тому можна вилазити з панциря та продовжити розслаблену прогулянку.
- Повторіть кілька разів. Переконайтеся, що завершуєте вправу прогулянкою, щоби ваше тіло розслабилося.
Вас також може зацікавити:
Як допомогти дитині пережити вимушений переїзд під час війни? 7 порад
Як діти-переселенці можуть повернутися до навчання у інших регіонах – пояснення МОН
Дитина не сама: в Україні запустили Telegram-бот допомоги дітям
В укритті, під час евакуації, коли батьки йдуть на війну: як говорити з дитиною. ВІДЕО
Безкоштовні мультики, книги, аудіоказки: чим зайняти дітей в укритті?
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.