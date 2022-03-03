Понад 500 іноземних лікарів готові надавати допомогу в Україні – МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
5513
3 березня 2022

В умовах війни, яку розв’язала росія, Україна потребує підтримки від закордонних партнерів, зокрема у сфері медицини.

Тому Міністерство охорони здоров'я запросило іноземних медиків допомагати Україні на фронті і в тилу.

Реєстраційну форму на сайті відомства уже заповнили понад 500 іноземних лікарів, повідомляє МОЗ.

"Це лікарі, медсестри та парамедики з країн Європейського союзу, Великої Британії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим", – кажуть у міністерстві.

 Фото: BiancoBlue/Depositphotos

Пропозиція допомагати українським лікарям залишається відкритою для всіх іноземних медичних працівників. 

Зареєструватися можна на англомовному сайті МОЗ, заповнивши форму.

Контакти національних координаторів:

  • Сергій Убогов, +38 067 231 7656, ubogovsg@gmail.com
  • для англомовних людей: Мар’яна Служинська, +38 050 315 8418, ukrainemedhelp@gmail.com

"Міністерство охорони здоров’я України вдячне кожному за пропозиції надати допомогу нашій країні. Ваша допомога в умовах збройної агресії Російської Федерації для нас надважлива", – наголошують у відомстві.

Вас також може зацікавити:

Допомагати на фронті і в тилу: МОЗ запрошує іноземних медиків працювати в українських лікарнях

Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Перелік лікарів, які готові допомогти

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 10159
Суспільство

Плануєте евакуацію? Де отримати допомогу та житло

Катерина Хорощак, Яна Осадча, Дарія Поперечна
 21669
Суспільство

Як евакуюватися з домашніми тваринами: тривожна валізка, документи, перебування в бомбосховищі

Яна Осадча
 2668
КУЛЬТУРА

Відставка скасовується. Олександр Ткаченко про відокремлення Держкіно, чому залишився на посаді та про інформполітику

Катерина Хорощак