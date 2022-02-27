Допомагати на фронті і в тилу: МОЗ запрошує іноземних медиків працювати в українських лікарнях

Міністерство охорони здоров’я запрошує іноземних лікарів долучатися до роботи в українських медичних закладах.
Відповідне звернення відомство опублікувало на своєму Telegram-каналі.
"У цей складний час медична система України потребує ресурсної підтримки. Медики під гуркіт снарядів цілодобово забезпечують надання медичної допомоги.
Проте наразі є гостра потреба в робочих медичних руках для допомоги і по всьому фронті, і в тилу", – кажуть у МОЗ.
|Фото: AlexFedorenko/Depositphotos
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Іноземним лікарям, які хочуть захищати Україну разом з українськими медиками, потрібно звернутися до закордонних дипломатичних установ України у їхніх державах.
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Резюме для опрацювання подальшої логістики можна надіслати на електронну адресу ukrainemedhelp@gmail.com.
"Ми будемо безмежно вдячні усім нашим зарубіжним колегам, які відгукнуться та допоможуть нам у цей нелегкий час", – наголошують у відомстві.
Нагадаємо, незважаючи на обстріли жодна українська лікарня не припинила надавати медичну допомогу.
Водночас медики потребують підтримки, тому МОЗ спільно з Червоним Хрестом відкрили благодійний рахунок для лікарень.
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