На зв’язку з лікарем: у Helsi запрацювали безкоштовні онлайн-консультації

Михайло Загородній
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18 березня 2022

Медичний сервіс Helsi запускає безкоштовні консультації з лікарями за допомогою відеозв’язку на час війни.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Helsi.

Прийматимуть людей медики усіх спеціальностей, як в приватних клініках, так і в державних. 

"Усі онлайн-прийоми безкоштовні, навіть якщо ви звертаєтеся до лікарів приватних медичних закладів", – наголошують у Helsi.

Кваліфікація усіх лікарів є підтвердженою у Міністерстві охорони здоров’я.

Для запису на консультацію не потрібно мати декларацію та направлення від сімейного лікаря.

Sonar/Depositphotos

Записатись також можна до будь-якого лікаря, незалежно від його місця перебування. 

"До cервісу щодня доєднуються лікарі зі всієї України, навіть ті, які зараз перебувають закордоном", – зазначають у Helsi.

В усіх лікарів є свої індивідуальні графіки, які можна переглянути на їхніх сторінках у Helsi. 

Як записатися до лікаря: переходите за посиланням та обираєте лікаря потрібної спеціальності, далі обираєте і натискаєте потрібний вам день та час.

Після отримання консультації результати зустрічі з лікарем можна буде переглянути в своєму кабінеті Helsi.

Нагадаємо, раніше Helsi разом з платформою donor.ua запустили ініціативу для донорів крові в Україні. Щоб подати заявку, потрібно заповнити спеціальну анкету в додатку сервісу.

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