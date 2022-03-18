На зв’язку з лікарем: у Helsi запрацювали безкоштовні онлайн-консультації

Медичний сервіс Helsi запускає безкоштовні консультації з лікарями за допомогою відеозв’язку на час війни.
Про це повідомляють у Telegram-каналі Helsi.
Прийматимуть людей медики усіх спеціальностей, як в приватних клініках, так і в державних.
"Усі онлайн-прийоми безкоштовні, навіть якщо ви звертаєтеся до лікарів приватних медичних закладів", – наголошують у Helsi.
Кваліфікація усіх лікарів є підтвердженою у Міністерстві охорони здоров’я.
Для запису на консультацію не потрібно мати декларацію та направлення від сімейного лікаря.
|Sonar/Depositphotos
Записатись також можна до будь-якого лікаря, незалежно від його місця перебування.
"До cервісу щодня доєднуються лікарі зі всієї України, навіть ті, які зараз перебувають закордоном", – зазначають у Helsi.
В усіх лікарів є свої індивідуальні графіки, які можна переглянути на їхніх сторінках у Helsi.
Як записатися до лікаря: переходите за посиланням та обираєте лікаря потрібної спеціальності, далі обираєте і натискаєте потрібний вам день та час.
Після отримання консультації результати зустрічі з лікарем можна буде переглянути в своєму кабінеті Helsi.
Нагадаємо, раніше Helsi разом з платформою donor.ua запустили ініціативу для донорів крові в Україні. Щоб подати заявку, потрібно заповнити спеціальну анкету в додатку сервісу.
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