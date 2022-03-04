Радіаційний фон на Запорізькій АЕС стабільний – МОЗ

Радіаційний фон на території Запорізької області не змінився та не несе загрози життю й здоров’ю населення.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я з посиланням на Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

"Радіаційний гамма-фон не перевищує властивий для цієї території природний фон", – розповіли у Центрі.

В Енергодарі та Мелітополі фіксують 9-12 мкР/год, а у Василівці – 16 мкР/год.

Zateev/Depositphotos

Науковиця Олена Паренюк з університету біоресурсів і природокористування підтвердила, що фон у Запоріжжі та області дійсно відповідає нормам. Вона зазначила, що навіть незначне підвищення показників, як, наприклад, у Пологах чи Василівці, не є критичним.

Вона додала, що радіаційний фон – це такий показник, у якого в принципі немає жорсткої норми. Безпечним зараз в Україні вважається 30 мкР/год.

Показники по містах:

Енергодар – 9-12 мкР/год;

Мелітополь – 9-12 мкР/год;

смт. К-Дніпровка – 11.2 мкР/год;

Бердянськ, Оріхів, м. Токмак, смт Чернігівка, смт Андріївка — 12.5 мкР/год;

Пологи – 11-14 мкР/год;

Василівка – 16 мкР/год;

Херсон – 8-10 мкР/год.

Для порівняння, у зоні відчуження, куди їздили туристи, цей показник сягав до 35 мкР/год, а у рудому лісі (радіаційно найбруднішому місці) – до 100 мкР/год.

"Поряд з атомними електростанціями встановлені систематизовані системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО). Вона надсилає дані кожні кілька хвилин в єдиний центр.

Наразі в запорізькому Енергодарі це все не працює. Тому ми орієнтуємось на дані, які отримаємо з інших джерел. Часом це інформація від Гідрометцентрів, які мають дозиметри. Це достовірна інформація, але не така оперативна.

Мої колеги, які зараз перебувають в Енергодарі, запевняють, що все добре. Вони мають персональні дозиметри та проводять заміри радіаційного фону регулярно. Фон точно у межах норми, тому хвилюватися не варто", – зазначила науковиця.

Що робити, якщо Запорізька чи будь-яка інша АЕС вибухне, ми писали тут.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.