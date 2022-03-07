МОЗ просить фармацевтів, які виїхали на захід України, працювати у місцевих аптеках

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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7 березня 2022

Міністерство охорони здоров’я закликає фармацевтів, які виїхали на захід України через війну, влаштуватися у місцеві аптеки.

Відповідне звернення опублікувало МОЗ у Telegram-каналі.

"Закликаємо вас звернутися до аптечних закладів, що знаходяться за місцем вашого перебування, і тимчасово вийти на роботу в ці заклади.

Це – ваш внесок у перемогу над агресором! Виходьте на роботу, долучайтеся до порятунку людей та країни, ви – важлива частина системи охорони здоров’я України", – наголошують у відомстві.

 Фото: SashaKhalabuzar/Depositphotos

Також за наказом МОЗ в українських аптеках відтепер зможуть працювати студенти-фармацевти старших курсів. 

Нагадаємо, раніше Київська міська держадміністрація закликала приватні аптеки повертатися до роботи.

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