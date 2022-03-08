У Києві лікарі врятували дівчинку з "відкритим серцем"

Лікарі-хірурги столичного "Охматдиту" провели складну операцію маленькій пацієнтці у воєнний час. Її серце билося назовні.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що наразі дівчинка почувається добре, а життю нічого не загрожує.

Ця вада називається ектопія серця. Вона є рідкісним генетичним дефектом. Під час внутрішньоутробного розвитку дитини грудна стінка формується неправильно.

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Це не дає серцю розвиватися там, де повинно було б, залишаючи його беззахисним і відкритим за межами захисту грудної стінки.

Медики під час операції закрили грудну клітину дитини, тож тепер вона може дихати самостійно.

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"Попри повномасштабну війну, яка триває в Україні, медики сумлінно виконують свою роботу і продовжують рятувати життя.

Пишаюся нашими талановитими лікарями, які виявляють справжній героїзм, проводячи операції у перервах між повітряними тривогами", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Прогнози лікарів щодо реабілітації дівчинки оптимістичні. Вони вважають, що вже за кілька тижнів мама зможе забрати дівчинку.

Нагадаємо, що більшість операцій у відділенні дитячої кардіології "Охматдиту" відклали через воєнні дії. Але у разі гострої потреби медики готові надавати допомогу.

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Раніше міністр охорони здоров'я заявляв, що жодна лікарня під час війни не зачинилась.

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