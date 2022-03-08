У Києві лікарі врятували дівчинку з "відкритим серцем"

Вікторія Андрєєва
27247
8 березня 2022

Лікарі-хірурги столичного "Охматдиту" провели складну операцію маленькій пацієнтці у воєнний час. Її серце билося назовні. 

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що наразі дівчинка почувається добре, а життю нічого не загрожує. 

Ця вада називається ектопія серця. Вона є рідкісним генетичним дефектом. Під час внутрішньоутробного розвитку дитини грудна стінка формується неправильно.

Це не дає серцю розвиватися там, де повинно було б, залишаючи його беззахисним і відкритим за межами захисту грудної стінки. 

Медики під час операції закрили грудну клітину дитини, тож тепер вона може дихати самостійно. 

 Фото candy18/Depositphotos

"Попри повномасштабну війну, яка триває в Україні, медики сумлінно виконують свою роботу і продовжують рятувати життя. 

Пишаюся нашими талановитими лікарями, які виявляють справжній героїзм, проводячи операції у перервах між повітряними тривогами", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Прогнози лікарів щодо реабілітації дівчинки оптимістичні. Вони вважають, що вже за кілька тижнів мама зможе забрати дівчинку.

Нагадаємо, що більшість операцій у відділенні дитячої кардіології "Охматдиту" відклали через воєнні дії. Але у разі гострої потреби медики готові надавати допомогу.

Раніше міністр охорони здоров'я заявляв, що жодна лікарня під час війни не зачинилась.

Вас також може зацікавити:

В укритті, під час евакуації, коли батьки йдуть на війну: як говорити з дитиною. ВІДЕО

Діти війни: як оформити новонародженого в Україні 

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 10159
Суспільство

Плануєте евакуацію? Де отримати допомогу та житло

Катерина Хорощак, Яна Осадча, Дарія Поперечна
 21669
Суспільство

Як евакуюватися з домашніми тваринами: тривожна валізка, документи, перебування в бомбосховищі

Яна Осадча
 2668
КУЛЬТУРА

Відставка скасовується. Олександр Ткаченко про відокремлення Держкіно, чому залишився на посаді та про інформполітику

Катерина Хорощак