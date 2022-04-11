"Важкий випадок": Ляшка запросили на всеросійську медичну конференцію

Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка запросили взяти участь у всеросійській конференції спеціалістів пренатальної медицини під назвою "Важкий випадок".

Ляшко здивувався такій нахабності медиків сусідньої держави під час війни, яку Росія веде проти України.

"Мабуть сила пропаганди (в РФ, - ред.) настільки велика, що навіть академіки російської академії наук вірять у свої казки про те, що Україна от-от стане частиною росії і вже мають нахабність запрошувати нас на свої провінційні конференції", – написав він.

Ляшко зазначив, що російські медики живуть в якомусь примарному світі і не знають, чим живе реальний.

"А живе світ лише підтримкою України, повним ізолюванням росії та повним виключенням ваших фахівців, асоціацій та професійних об’єднань зі світової спільноти", – вважає міністр.

На думку Ляшка, єдине, що відповідає реальності в цьому дивному запрошенні – це назва конференції – "Сложный случай".

"Це дійсно важкий випадок. Важкий випадок невігластва, лицемірства та боягузтва", – сказав він.

Міністр нагадав, що за 47 днів війни у МОЗ не надійшло жодної відповіді від російських лікарів на заклики засудити війну і не було жодного звернення з вимогою зупинити криваві вбивства в Україні.

"Тому, російська асоціація спеціалістів пренатальної медицини, як і всі інші, будь ласка – за російським кораблем!" – написав міністр.

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