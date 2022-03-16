Російські окупанти вбили бойового медика і матір-героїню 12-ти дітей – сім’я не може її поховати

Діана Кречетова
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16 березня 2022

Війна, яку РФ розпочала в Україні, продовжує нещадно руйнувати людські долі.

Ще однією жертвою російських окупантів стала 48-річна Ольга Семідьянова, родом із Запоріжжя. Вона була бойовим медиком, брала участь у бойових діях в Донецькій області ще з 2014 року й рятувала життя побратимів, ризикуючи власним.

Ольга Семідьянова отримала звання матері-героїні 12 дітей, шестеро з яких родина прийняла до себе з дитячого будинку.

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Про загибель матері на своїх сторінках у соцмережах повідомили доньки Ольги – Юлія Волкова, Анна та Олександра Семідьянови. 

Фото: Укрінформ 

Жінку вбили 3 березня на рубежі Донецької та Запорізької областей.

Сьогодні вже 14 доба з дня смерті Ольги, а її сім'я все ще не може поховати загиблу через запеклі бої. 

За словами доньок, у військкоматі не йдуть на зустріч, аби прискорити процес. 

Анна Семідьянова розповіла "УП. Життя", що їхня сім’я не знає, з ким зв'язатися, аби тіло мами доставили додому.

"Ми знаємо, де вбили маму, між якими селами, але не знаємо з якими людьми зв'язатися щоб доставили нам тіло додому, навіть не знаємо в якому стані, чи похована вона там на місці або віддали в село для похорону", – повідомила Анна і додала, що їхня сім'я буде вдячна, якщо хтось щось може дізнатися про тіло їхньої мами.  

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У списку нагород, яких була удостоєна Ольга, є орден "Честь та слава", оскільки жінка практично не покидала гарячих точок. 

Орден "Честь и слава"

За словами дітей, вона постійно прагнула допомагати іншим, до останньої хвилини свого життя.

Донька Ольги, Олександра, з теплом згадує маму і каже, що з кожним роком вона ставала все красивішою:

"З кожним роком ставала все красивішою та сильнішою у всіх сенсах.  Вона стала настільки сильною, що після народження 6 дітей примудрилась виховати ще дітей чужих як своїх. 

І після всього коли країна потребувала людей вона не змогла стояти осторонь і стала на захист України, людина універсал, і мені начхати, що кожен подумає, що це її вибір, її ніхто не змушував. Кожна людина у такий час важлива.

І ось через 8 років відданої служби в найнебезпечніші моменти моя мати Самарська- Семидьянова Ольга Олександрівна 10.07.1973 року, стоячи перед лицем до смерті, не кидаючи своїх, дивлячись обличчям до ворога, борючись до останнього віддала життя своє". 

Фото: Саша Семідьянова у Facebook
Фото: Саша Семідьянова у Facebook
Фото: Саша Семідьянова у Facebook

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