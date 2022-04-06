МОЗ закликає позбавити лікарні РФ світового "золотого стандарту якості" охорони здоров’я

Міністерство охорони здоров'я України закликає позбавити російські лікарні акредитації Joint Commission International (JCI), яка є золотим стандартом якості охорони здоров’я у світі.

Відповідне звернення МОЗ опублікувало на офіційній сторінці у Facebook.

"Терористи, які безжально забирають життя та здоров'я українців, не мають бути частиною світової медичної спільноти", – наголосили у МОЗ.

Згідно зі стандартами JCI, кожний акредитований медичний заклад повинен бути відданим своїй місії надавати якісну допомогу пацієнтам у безпечному для людей середовищі.

Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook

У МОЗ наголосили, що після обстрілів та бомбардувань українських лікарень росіянами медзаклади РФ не можуть мати акредитації JCI.

"Чи може про безпеку пацієнтів запевняти Росія, снаряд якої влучив в пологовий будинок у Маріуполі та вбив вагітних та ненароджених дітей?

Чи має право претендувати на золоту медаль медичної якості агресор, війська якого завдали 20 ударів по території дитячої обласної лікарні на Харківщині?

Чи може йти мова про дотримання міжнародних стандартів в країні, авіабомби якої впали на Чернігівську лікарню та похоронили під завалами понад 10 людей?" – наголошує МОЗ.

Також у відомстві додали, що за час війни в Україні російські окупанти атакували 273 лікарні, 18 з яких – зрівняли із землею.

Зокрема, ворог зруйнував 14 дитячих лікарень, обстріляв понад 60 бригад швидкої.

Під час війни в Україні від рук агресора загинули шестеро лікарів.

* Joint Commission International (JCI) – міжнародна організація, яка займається просуванням та покращенням якості обслуговування та безпеки пацієнтів у медичних закладах.

Акредитація JCI є "золотим стандартом" для медичних організацій, які прагнуть покращити якість медичних послуг. У цій області JCI найбільша та найстаріша організація у світі.

Раніше Офіс генерального прокурора повідомив, що російські окупанти з початку війни в Україні вбили щонайменше 167 дітей.

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