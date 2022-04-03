У "Охматдиті" врятували дівчинку, якій потрапив у голову уламок снаряду

Яна Осадча журналіст
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3 квітня 2022

13-річна Софія з Миколаївщини отримала поранення в голову, коли в її будинок влетів снаряд окупантів.

Якби уламок пройшов на 1 см вище або нижче, дитина б загинула, розповів завідувач відділення дитячої нейрохірургії лікарні "Охматдит".

Софію поранили 5 березня. Три тижні вона проходила лікування в Миколаєві, де їй під обстрілами медики зробили першу операцію.

Наприкінці березня дівчина з матір'ю змогли потрапити в "Охматдит".

 13-річна Софія з Миколаївщини отримала поранення в голову, коли в її будинок влетів снаряд окупантів

Тут 29 березня з її голови дістали уламок снаряду, який пройшов через скроню та зупинився між півкулями головного мозку.

 У матері Софії, Людмили, в тілі досі знаходяться два сторонніх тіла.

Зараз дівчинка одужує, хоча ще страждає від головного болю та багато спить.

У матері Софії, Людмили, в тілі досі знаходяться два сторонніх тіла.

 З голови дівчинки дістали уламок снаряду

"Проте вона каже, що це пусте, головне – що її дитина жива", – кажуть в лікарні.

 Якби уламок пройшов на 1 см вище або нижче, дитина б загинула

Нагадаємо, в "Охматдиті" з першого дня війни рятують поранених російськими окупантами дітей. З початку вторгнення РФ в Україні постраждало щонайменше 416 дітей.

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