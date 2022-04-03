У "Охматдиті" врятували дівчинку, якій потрапив у голову уламок снаряду

13-річна Софія з Миколаївщини отримала поранення в голову, коли в її будинок влетів снаряд окупантів.
Якби уламок пройшов на 1 см вище або нижче, дитина б загинула, розповів завідувач відділення дитячої нейрохірургії лікарні "Охматдит".
Софію поранили 5 березня. Три тижні вона проходила лікування в Миколаєві, де їй під обстрілами медики зробили першу операцію.
Наприкінці березня дівчина з матір'ю змогли потрапити в "Охматдит".
|13-річна Софія з Миколаївщини отримала поранення в голову, коли в її будинок влетів снаряд окупантів
Тут 29 березня з її голови дістали уламок снаряду, який пройшов через скроню та зупинився між півкулями головного мозку.
|У матері Софії, Людмили, в тілі досі знаходяться два сторонніх тіла.
Зараз дівчинка одужує, хоча ще страждає від головного болю та багато спить.
У матері Софії, Людмили, в тілі досі знаходяться два сторонніх тіла.
|З голови дівчинки дістали уламок снаряду
"Проте вона каже, що це пусте, головне – що її дитина жива", – кажуть в лікарні.
|Якби уламок пройшов на 1 см вище або нижче, дитина б загинула
Нагадаємо, в "Охматдиті" з першого дня війни рятують поранених російськими окупантами дітей. З початку вторгнення РФ в Україні постраждало щонайменше 416 дітей.
Вас також може зацікавити:
"Охматдит" отримає 97 тис. євро від продажу картини Бенксі на аукціоні
Прикрила немовля собою: в "Охматдиті" розповіли, як матір врятувала доньку від обстрілів
На Київщині поранена жінка врятувала двох дітей з обстріляної окупантами машини
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.