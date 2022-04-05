Прострелене обличчя та роздроблена нога: у Запоріжжі рятують дітей з тяжкими пораненнями

До реанімації Запорізької дитячої лікарні потрапили три дитини з важкими пораненнями.

11-річна Мілена та 2-річний Артем попали під обстріл, коли разом з батьками намагалися виїхати з Маріуполя.

15-річна Марія отримала важкі поранення в місті Пологи Запорізької області.

Історії цих дітей "Українській правді. Життя" розповіла журналістка The Telegraph Тетяна Козирева, яка тримала контакт з лікарями реанімації.

Мілені вистрелили в щелепу на російському блокпосту. Коли її привезли до запорізької лікарні, вона була непритомна. Дівчинку відразу приєднали до системи вентиляції легень.

В такому стані Мілена потрапила в лікарню. Фото Тетяна Козирева

"Коли Мілена приходила до тями, в неї були конвульсії. На це було дуже важко дивитися", – згадує Тетяна.

Дівчинці стало краще. Фото Тетяна Козирева

Наразі дитині вже значно краще, вона рахує англійською та навіть дала коментар СNN.

Артем Костенко отримав поранення в черевну порожнину.

Дитина перенесла кілька операцій, пише The Telegraph.

Наразі лікарі оцінюють його стан як стабільний.

Мати, батько та дідусь хлопчика також поранені.

Сім’ю підібрав фургон Червоного Хреста, який віз до міста допомогу.

Волонтери повикидали картонні коробки, щоб звільнити місце для поранених.

У бабусі Артема, яка також їхала в одній машині з постраждалими, – лише подряпина.

50-річна жінка їздить через все місто, від лікарні до лікарні та навідує своїх родичів.

Марію Федченко привезли в медичний заклад в дуже важкому стані. Дівчинці довелось ампутувати ногу до коліна.

Праву руку Маші пошматовано шрапнелем, також зламане плече.

Ворожий снаряд розірвався в трьох метрах від того місця, де вона гуляла з мамою та іншою дівчинкою.

Від вибуху Маша тимчасово оглухла. В лікарні вона не їла п’ять днів.

Бабуся дуже боялася, що її онука не виживе.

Марія, 15 років. Дівчинці ампутували ногу. Фото Тетяна Козирева

Її дочка – мама Маші – також в лікарні, жахіття сталося у неї на очах: вона бачила, що снаряд зробив з її дівчинкою.

"Росіяни постійно нас обстрілюють. Я не вірю, що це ніхто не може зупинити. Діти гинуть. Будь ласка, припиніть це", – благає 69-річна жінка.

Наразі Машу транспортують в Німеччину, де для неї виготовлять протез.

"Спочатку хотіли транспортувати дівчинку у "Охматдит", але вирішили – у Німеччину. Шукали різні варіанти для неї, зокрема через благодійні фонди", – розповідає Тетяна Козирева.

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