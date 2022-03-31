На Київщині поранена жінка врятувала двох дітей з обстріляної окупантами машини

Яна Осадча журналіст
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31 березня 2022

Леся з Київщини, її 10-місячна дочка та 3-річний хлопчик вижили під час обстрілу окупантами машини з мирними мешканцями під Гостомелем.

Інші троє пасажирів, якій їхали в автівці, загинули.

Історію жінки розповіли у Першому територіальному об’єднанні Львова, куди вона звернулася по допомогу.

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Чоловік Лесі Артем посадив родину в авто у Демидові на Київщині.

 Через 10 днів жінка з дітьми доїхала до Львова, де їм надають медичну допомогу

Окрім жінки з дитиною, там були їхні друзі. Чоловік залишився допомагати з евакуацією іншим людям.

"Люблю тебе. По нас стріляють… ", – таке повідомлення Артем отримав перед тим, як з дружиною зник зв'язок.

Машина з біженцями попала під обстріл. Троє пасажирів загинули на місці.

 Леся та львівські лікарі

Леся встигла вибратися з палаючої автівки і витягти дочку та 3-річного сина подруги. Мама отримала вогнепальне поранення руки, у її дочки Кіри в ніжці застрягли три осколки, хлопчик не постраждав.

Жінку з дітьми прихистила сім’я із сусідньої Гаврилівки. Вони провели ніч у підвалі, а зранку рятувальники забрали їх у Бородянку, де пораненим надали першу медичну допомогу.

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Через 10 днів Леся з дітьми приїхала до Львова та звернулася у Перше медоб’єднання.

 Уламки не загрожують життю дитини і не завдадуть шкоди руху стопи і росту дитини у майбутньому

"У дитячій лікарні Кіра проходить інтенсивне антибактеріальне лікування, протизапальну терапію, їй обробляють рани.

Уламки не загрожують життю дитини і не завдадуть шкоди руху стопи і росту дитини у майбутньому", – кажуть медики.

У 8-лікарні медоб’єднання наразі лікарі намагаються зберегти функцію кисті руки Лесі.

"Усі кістки кисті в жінки розтрощені. Одного пальця немає. Спеціалісти мікрохірургії кисті фактично складають заново пальці. Попереду – ще низка оперативних втручань для відновлення функцій руки", – розповідають лікарі.

У Львів до родини приїхав батько Кіри Артем.

 Артем, який ледь не втратив дитину та жінку, і досі не розуміє, навіщо росіяни стріляють в мирних?

"Після пережитого чоловік дякує Богові за те, що зберіг найрідніших для нього людей, і не може пояснити собі: навіщо росіяни стріляли у мирних людей", –  говорять у лікарні.

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