Як допомогти людині при ураженні білим фосфором? Інструкція

Російські окупанти під час війни активно використовують заборонену зброю, зокрема фосфорні боєприпаси.
Вони містять білий фосфор та поширюють запальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800°C.
Білий фосфор займається від контакту з повітрям, а територія його поширення може сягати кількох сотень квадратних метрів, пояснює Міністерство охорони здоров’я.
Росіяни вже бомбили такими боєприпасами Запоріжжя, Попасну, Краматорськ, Мар’їнку та інші міста, а також, ймовірно, могли використати їх у Маріуполі.
Тому в МОЗ розповіли, як надати домедичну допомогу людині при ураженні білим фосфором.
|Фото: aapsky/Depositphotos
Інструкція
✅ Насамперед, за можливості потрібно одразу викликати бригаду екстреної медичної допомоги.
❌Важливо пам'ятати, що содові розчини та загалом харчова сода НЕ використовуються у наданні допомоги постраждалим від білого фосфору.
Якщо людина має фосфорні опіки:
✅ 3німіть із постраждалого весь одяг, використовуючи засоби індивідуального захисту (рукавички).
❌ Торкатися руками видимих частинок білого фосфору заборонено.
✅ Щоб змити зі шкіри частинки фосфору, найкраще підійде обережне промивання холодною водою.
✅ Прикрийте уражені ділянки шкіри та частини тіла чистою вологою серветкою (промокніть тканину або бинт чистою холодною водою).
❌ НЕ використовуйте для промивання інші рідини, крім чистої холодної води.
❌ 3аборонено наносити на опіки та рани будь-які мазі.
✅ Використання холодної води є критично необхідним, але будьте обережні, щоб запобігти розвитку гіпотермії у постраждалих.
Не залишайте постраждалого без догляду до приїзду медиків.
Якщо людина проковтнула або вдихнула білий фосфор:
✅ Якомога швидше залиште місце атаки.
✅ Якщо у постраждалого порушене дихання, допоможіть йому зайняти зручне положення, яке забезпечить прохідність дихальних шляхів та полегшить дихання.
❌ До приїзду медиків НЕ лишайте постраждалого самого.
❌ НЕ провокуйте у постраждалого блювоту.
Блювотні маси та фекалії постраждалого можуть викликати опіки під час контакту зі шкірою.
Якщо білий фосфор потрапив у очі:
✅ Залиште місце атаки та зони ураження.
✅ Промийте очі великою кількістю прохолодної води протягом щонайменше 15 хвилин.
✅ Накладіть на очі вологі серветки (компреси). Це дозволить уникнути повторного займання частинок білого фосфору.
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