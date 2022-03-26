Як врятувати себе та тварин під час хімічної атаки

Вікторія Андрєєва
44964
26 березня 2022

Росія продовжує демонструвати своє негуманне ставлення до цивільних мешканців України. Окупанти вже кілька разів використовували фосфорні бомби, які заборонені Женевською конвенцією. 

Тож у разі небезпеки треба знати алгоритм дій, щоб вберегти своє здоров'я та домашніх улюбленців. Поради підготували у громадській організації UAanimals.

Фосфорна бомба

Вибух фосфорної бомби супроводжується яскравим світлом, іскрами та білим, їдким димом. Зазвичай виникають пожежі, які важко та довго ліквідуються.

Фосфор вступає в хімічну реакцію з киснем, тому треба гасити таку пожежу великою кількістю води або мокрого піску.

 Grandfailure / Depositphotos

Якщо часточки фосфору потрапили на шкіру або шерсть – треба нейтралізувати їх вологою тканиною.

Щоб уберегти дихальні шляхи, треба надіти протигаз або респіратор, для тварин – мокру тканину, яка не заважатиме диханню. Після надання такої першої допомоги необхідно відвести домашнього улюбленця дна огляд до ветеринара.

Інші небезпечні хімікати

Окупанти можуть застосувати й іншу хімічну зброю:

  • аміак – легший за повітря, від нього варто ховатись у підвалах та підземних укриттях;
  • іприт, зарин та хлор тяжчі за повітря, тому потрібно рятуватись на узвищеннях. 

Більш детально про те, як захистити себе від хімічної атаки, читайте у тексті "Хімічна атака: як реагувати, щоб вижити".

Вас також може зацікавити:

З екопарку у Харкові евакуювали кенгуру. ВІДЕО

Не паліть траву: ДСНС врятували зайченя і сову, які ледь не загинули в пожежі

Маленький Зе: у зоопарку на Київщині народилося зебреня

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 52
Суспільство

“Лишила ключ сусідці, а через день її знайшли мертвою”: історії українок з евакуаційного автобуса

Вікторія Андрєєва
 34323
КУЛЬТУРА

Переможці "Оскар – 2022": тріумф "Дюни", "Короля Річарда" та інші нагороди

Діана Кречетова , Олена Барсукова , Дарія Поперечна
 30571
Суспільство

Молилися Богу, щоб дожити до ранку. Як вихователька з Чернігова врятувала 30 дітей із реабілітаційного центру

Антон Черничко

Головне на сайті


Суспільство

“Лишила ключ сусідці, а через день її знайшли мертвою”: історії українок з евакуаційного автобуса

Вікторія Андрєєва
"Охматдит" отримає 97 тис. євро від продажу картини Бенксі на аукціоні
В Україні скасували карантинні зони на час воєнного стану
"Всі живі, всі здорові": український письменник Сергій Жадан потрапив під обстріл у Харкові
Музей MoMA у Нью-Йорку відкрив виставку з роботами етнічних українців
Як розпізнати інфаркт та інсульт? Пояснює МОЗ
КУЛЬТУРА

Переможці "Оскар – 2022": тріумф "Дюни", "Короля Річарда" та інші нагороди

Діана Кречетова , Олена Барсукова , Дарія Поперечна
Суспільство

Молилися Богу, щоб дожити до ранку. Як вихователька з Чернігова врятувала 30 дітей із реабілітаційного центру

Антон Черничко