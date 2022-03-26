Як врятувати себе та тварин під час хімічної атаки

Вікторія Андрєєва
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26 березня 2022

Росія продовжує демонструвати своє негуманне ставлення до цивільних мешканців України. Окупанти вже кілька разів використовували фосфорні бомби, які заборонені Женевською конвенцією. 

Тож у разі небезпеки треба знати алгоритм дій, щоб вберегти своє здоров'я та домашніх улюбленців. Поради підготували у громадській організації UAanimals.

Фосфорна бомба

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Вибух фосфорної бомби супроводжується яскравим світлом, іскрами та білим, їдким димом. Зазвичай виникають пожежі, які важко та довго ліквідуються.

Фосфор вступає в хімічну реакцію з киснем, тому треба гасити таку пожежу великою кількістю води або мокрого піску.

 Grandfailure / Depositphotos

Якщо часточки фосфору потрапили на шкіру або шерсть – треба нейтралізувати їх вологою тканиною.

Щоб уберегти дихальні шляхи, треба надіти протигаз або респіратор, для тварин – мокру тканину, яка не заважатиме диханню. Після надання такої першої допомоги необхідно відвести домашнього улюбленця дна огляд до ветеринара.

Інші небезпечні хімікати

Окупанти можуть застосувати й іншу хімічну зброю:

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  • аміак – легший за повітря, від нього варто ховатись у підвалах та підземних укриттях;
  • іприт, зарин та хлор тяжчі за повітря, тому потрібно рятуватись на узвищеннях. 

Більш детально про те, як захистити себе від хімічної атаки, читайте у тексті "Хімічна атака: як реагувати, щоб вижити".

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