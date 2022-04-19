Як вберегтися від ротавірусної інфекції і коли треба йти до лікаря? Пояснює МОЗ

Перебування у людних місцях та обмежений доступ до чистої води в умовах війни можуть стати причинами появи "кишкових" захворювань, які легко передаються.

Особливо небезпечним ротавірус є для маленьких дітей.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про лікування та профілактику ротавірусної інфекції.

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"У здорових дорослих ротавірусна інфекція може мати лише легкі прояви та симптоми або не мати їх взагалі. Проте для немовлят і дітей раннього віку це захворювання є небезпечним через ризик швидкого зневоднення", – наголосили у відомстві.

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Ротавірусна інфекція – одне із "кишкових" інфекційних захворювань, збудником якої є ротавірус.

Симптоми інфекції:

різке підняття температури,

блювота,

діарея,

біль у животі.

Як передається ротавірусна інфекція?

Ротавірус передається аерогенним шляхом внаслідок тісного контакту з інфікованою людиною. Вірус може залишатися на поверхнях протягом тижнів та навіть місяців.

Здорова людина може інфікуватися як від безпосередньо хворого, так і під час контакту з поверхнями і предметами, що могли бути забрудненими: іграшками, підлогою, меблями, одягом, під час їжі тощо.

Ротавірус виявляють у калі інфікованої людини за два дні до появи симптомів і протягом 10 днів після їхнього зменшення.

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Увесь цей час вірус легко поширюється, навіть якщо у хворого немає жодних ознак.

Профілактика захворювання

Аби зменшити ризики підхопити ротавірусну інфекцію, слід дотримуватися принаймні елементарних правил гігієни: мити руки після туалету, після зміни підгузка дитині тощо. Проте у МОЗ визнають, що цей спосіб не дає 100% гарантій.

Ротавірус не вбивають навіть дезінфікувальні засоби для рук на основі спирту. Натомість, найефективніший захист – це вакцинація.

Вакцина від ротавірусної інфекції не входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Однак, її можна придбати власним коштом, зазначили у відомстві.

Зараз в Україні доступні дві вакцини від ротавірусної інфекції (краплі) для дітей:

перша – передбачає дві дози у віці від 6 до 24 тижнів;

друга – три дози у віці від 6 до 32 тижнів.

Як лікувати ротавірусну інфекцію?

"Немає специфічного лікування ротавірусної інфекції – лише симптоматичне. Воно має відновлювати кількість рідини й електролітів в організмі, знижувати інтоксикацію", – пояснили у відомстві.

Однак, якщо ви або ваша дитина має наступні симптоми, варто звернутися до лікаря:

сухість слизових оболонок, плач без сліз, зменшення частоти сечовипускання,

блювота,

діарея понад добу, сліди крові,

температура понад 39 градусів,

ознаки перевтоми, біль, кволість, незвичну сонливість.

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