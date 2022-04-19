Як вберегтися від ротавірусної інфекції і коли треба йти до лікаря? Пояснює МОЗ

Перебування у людних місцях та обмежений доступ до чистої води в умовах війни можуть стати причинами появи "кишкових" захворювань, які легко передаються.
Особливо небезпечним ротавірус є для маленьких дітей.
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про лікування та профілактику ротавірусної інфекції.
"У здорових дорослих ротавірусна інфекція може мати лише легкі прояви та симптоми або не мати їх взагалі. Проте для немовлят і дітей раннього віку це захворювання є небезпечним через ризик швидкого зневоднення", – наголосили у відомстві.
|AlexLipa/Depositphotos
Ротавірусна інфекція – одне із "кишкових" інфекційних захворювань, збудником якої є ротавірус.
Симптоми інфекції:
- різке підняття температури,
- блювота,
- діарея,
- біль у животі.
Як передається ротавірусна інфекція?
Ротавірус передається аерогенним шляхом внаслідок тісного контакту з інфікованою людиною. Вірус може залишатися на поверхнях протягом тижнів та навіть місяців.
Здорова людина може інфікуватися як від безпосередньо хворого, так і під час контакту з поверхнями і предметами, що могли бути забрудненими: іграшками, підлогою, меблями, одягом, під час їжі тощо.
Ротавірус виявляють у калі інфікованої людини за два дні до появи симптомів і протягом 10 днів після їхнього зменшення.
Увесь цей час вірус легко поширюється, навіть якщо у хворого немає жодних ознак.
Профілактика захворювання
Аби зменшити ризики підхопити ротавірусну інфекцію, слід дотримуватися принаймні елементарних правил гігієни: мити руки після туалету, після зміни підгузка дитині тощо. Проте у МОЗ визнають, що цей спосіб не дає 100% гарантій.
Ротавірус не вбивають навіть дезінфікувальні засоби для рук на основі спирту. Натомість, найефективніший захист – це вакцинація.
Вакцина від ротавірусної інфекції не входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Однак, її можна придбати власним коштом, зазначили у відомстві.
Зараз в Україні доступні дві вакцини від ротавірусної інфекції (краплі) для дітей:
- перша – передбачає дві дози у віці від 6 до 24 тижнів;
- друга – три дози у віці від 6 до 32 тижнів.
Як лікувати ротавірусну інфекцію?
"Немає специфічного лікування ротавірусної інфекції – лише симптоматичне. Воно має відновлювати кількість рідини й електролітів в організмі, знижувати інтоксикацію", – пояснили у відомстві.
Однак, якщо ви або ваша дитина має наступні симптоми, варто звернутися до лікаря:
- сухість слизових оболонок, плач без сліз, зменшення частоти сечовипускання,
- блювота,
- діарея понад добу, сліди крові,
- температура понад 39 градусів,
- ознаки перевтоми, біль, кволість, незвичну сонливість.
Вас також може зацікавити:
Як оформити лікарняний під час війни? Відповіді на поширені запитання
На зв’язку з лікарем: у Helsi запрацювали безкоштовні онлайн-консультації
Як переселенцям потрапити до сімейного лікаря та отримати ліки? Пояснює Ляшко
Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Перелік лікарів, які готові допомогти
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.