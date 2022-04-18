Як оформити лікарняний під час війни? Відповіді на поширені запитання

В умовах війни українці не завжди мають можливість отримати електронний лікарняний.

Також багатьох цікавить, як переселенці можуть звернутися по лист непрацездатності, і чи потрібна для цього декларація.

Тому в Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як отримати лікарняний у різних випадках.

Як оформити лікарняний?

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✅ Щоб отримати лікарняний в умовах воєнного стану, потрібно звернутися за медичною допомогою до лікуючого лікаря.

✅ За наявності об’єктивних підстав він сформує відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я.

❌ Для отримання лікарняного НЕ потрібно:

окремо звертатися до лікаря "первинки", якщо медичну допомогу надавав лікар вузької спеціалізації;

підписувати декларацію із сімейним лікарем.

✅ Оформлений лікарем медичний висновок направляється до електронного реєстру листків непрацездатності.

Якщо ви не застраховані:

У такому випадку листки непрацездатності в електронному реєстрі не формуються.

Тоді документом, який підтверджує факт тимчасової непрацездатності, є медичний висновок, сформований лікарем.

Якщо немає технічної можливості сформувати електронний лікарняний:

Лікар може відкрити вам лікарняний у паперовій формі.

Якщо ви переселенець:

Внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до будь-якого лікаря "первинки" і отримати допомогу та за потреби оформити лікарняний лист.

Нагадаємо, переселенці також можуть звертатися до місцевих сімейних лікарів по інші медичні послуги навіть без декларації.

Зокрема, сімейні лікарі можуть надавати переселенцям медичну допомогу, виписувати рецепти, проводити профілактичні рутинні щеплення.

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