Як розвивається COVID-19 в Україні під час війни? Огляд НАН

З початку війни епідемічна ситуація з COVID-19 в Україні покращилася.

Кількість померлих при COVID-19 за останній місяць зменшилася більш ніж у 4 рази – до 10 людей на день.

Відповідних висновків дійшли в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України.

"З початком війни епідемічні дані стали неповними, що ускладнює аналіз епідемічної ситуації та підвищує вплив випадкових чинників.

Водночас, наявні дані дозволяють доволі достовірно стверджувати, що епідемічна ситуація покращувалась останні 6 тижнів", – йдеться у звіті.

Фото: liukov/Depositphotos

Як змінилась епідемія в Україні?

Вчені помітили синхронне зниження позитивності тестів на антиген і методом ПЛР, зниження кількості випадків хвороби, зниження кількості госпіталізацій та зниження кількості смертей при COVID-19.

За офіційною статистикою, станом на 26 квітня, середня кількість нових інфікованих становить 765 на день.

А щодобова кількість летальних випадків COVID-19 за останній тиждень становила 10 – це мінімальне значення з кінця квітня 2020 року.

При цьому кількість летальних випадків при COVID-19 за останній місяць зменшилася більш ніж у 4 рази – до 10 на день.

"Хоча цифри статистики можуть бути дещо занижені через очевидні складності, але, до прикладу, у Польщі (з якою в України завжди була схожа ситуація) така ж тенденція і подібні числові показники.

Є підстави вважати, що позитивна тенденція продовжиться наступними тижнями", – кажуть вчені.

Яка ситуація в різних областях?

З початку війни інформація про летальні випадки при COVID-19 продовжувала надходити з областей, де ведуться активні бойові дії, таких як Донецька, Луганська, Сумська область, Херсонська і Чернігівська область.

Однак найменше даних зараз отримується з Луганської області, яка майже цілком зайнята або знищена російськими військами.

Звідти з 7 квітня зовсім не надходить інформація щодо госпіталізацій.

"З початком війни регіональна статистика стала вкрай неоднорідною й зашумленою", – пояснюють вчені.

Наприклад, у перші тижні війни майже половина позитивних результатів ПЛР-тестів надходила з Рівненської області.

Зараз високі показники роботи з ПЛР-тестами демонструють Чернівецька область і, меншою мірою, Івано-Франківська область.

Аналогічний дисбаланс спостерігається при виявленні випадків хвороби.

Значна частка цих випадків припадає на Київську та Миколаївську області, а в перші тижні війни високі показники демонстрували Волинська, Полтавська, Черкаська області та Київ.

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