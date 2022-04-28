Як розвивається COVID-19 в Україні під час війни? Огляд НАН

З початку війни епідемічна ситуація з COVID-19 в Україні покращилася.

Кількість померлих при COVID-19 за останній місяць зменшилася більш ніж у 4 рази – до 10 людей на день.

Відповідних висновків дійшли в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України.

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"З початком війни епідемічні дані стали неповними, що ускладнює аналіз епідемічної ситуації та підвищує вплив випадкових чинників.

Водночас, наявні дані дозволяють доволі достовірно стверджувати, що епідемічна ситуація покращувалась останні 6 тижнів", – йдеться у звіті.

Фото: liukov/Depositphotos

Як змінилась епідемія в Україні?

Вчені помітили синхронне зниження позитивності тестів на антиген і методом ПЛР, зниження кількості випадків хвороби, зниження кількості госпіталізацій та зниження кількості смертей при COVID-19.

За офіційною статистикою, станом на 26 квітня, середня кількість нових інфікованих становить 765 на день.

А щодобова кількість летальних випадків COVID-19 за останній тиждень становила 10 – це мінімальне значення з кінця квітня 2020 року.

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При цьому кількість летальних випадків при COVID-19 за останній місяць зменшилася більш ніж у 4 рази – до 10 на день.

"Хоча цифри статистики можуть бути дещо занижені через очевидні складності, але, до прикладу, у Польщі (з якою в України завжди була схожа ситуація) така ж тенденція і подібні числові показники.

Є підстави вважати, що позитивна тенденція продовжиться наступними тижнями", – кажуть вчені.

Яка ситуація в різних областях?

З початку війни інформація про летальні випадки при COVID-19 продовжувала надходити з областей, де ведуться активні бойові дії, таких як Донецька, Луганська, Сумська область, Херсонська і Чернігівська область.

Однак найменше даних зараз отримується з Луганської області, яка майже цілком зайнята або знищена російськими військами.

Звідти з 7 квітня зовсім не надходить інформація щодо госпіталізацій.

"З початком війни регіональна статистика стала вкрай неоднорідною й зашумленою", – пояснюють вчені.

Наприклад, у перші тижні війни майже половина позитивних результатів ПЛР-тестів надходила з Рівненської області.

Зараз високі показники роботи з ПЛР-тестами демонструють Чернівецька область і, меншою мірою, Івано-Франківська область.

Аналогічний дисбаланс спостерігається при виявленні випадків хвороби.

Значна частка цих випадків припадає на Київську та Миколаївську області, а в перші тижні війни високі показники демонстрували Волинська, Полтавська, Черкаська області та Київ.

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