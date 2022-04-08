Українцям продовжили термін дії COVID-сертифікатів – МОЗ

Сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у "Дії" відображатимуться 1,5 року від дати щеплення.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
"МОЗ спільно з Міністерство цифрової трансформації України та НСЗУ Національна служба здоров'я України ухвалили рішення не видаляти з "Дії" цифровий сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 протягом 545 днів від дати щеплення", – розповіли у відомстві.
До цього термін дії COVID-сертифікату становив 9 місяців з дня отримання другого щеплення.
|COVID-сертифікат у додатку "Дія"
Термін відображення документів змінили у всіх видах сертифікатів, які підтверджують наявність щеплення проти коронавірусної хвороби:
- "жовтий" COVID-сертифікат, який підтверджує 1 дозу щеплення проти коронавірусної хвороби;
- "зелений" COVID-сертифікат, який підтверджує 2 дози щеплення проти коронавірусної хвороби;
- "бустерний" COVID-сертифікат, який підтверджує 3 дози щеплення проти коронавірусної хвороби.
Термін дії COVID-сертифікатів продовжили задля того, щоб спростити перебування українців за кордоном під час війни.
Зокрема, цифровий документ дозволяє громадянам за межами України:
- засвідчити наявність щеплення проти коронавірусу та отримати наступну потрібну дозу;
- мати менше карантинних обмежень, ніж невакциновані.
Водночас у сертифікаті про вакцинацію автоматично не оновлюватиметься нова кінцева дата. Для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на порталі державних послуг "Дія".
"Український COVID-сертифікат визнаний країнами-членами Довірчої мережі ЄС, до складу якої входить понад 60 країн світу", – нагадали у МОЗ.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров’я надали список пунктів, де в Україні можна зробити щеплення проти коронавірусу в умовах війни.
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