Де вакцинуватися проти COVID-19 в умовах війни в Україні

Вакцинація проти COVID-19 триває навіть у час війни. У Міністерстві охорони здоров’я надали список пунктів, де можна зробити щеплення.

"Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів вакцинації – зверніться туди, щоб отримати щеплення", – просять у МОЗ.

Пункти вакцинації працюють у 9 областях:

Волинська;

Івано-Франківська;

Закарпатська;

Львівська;

Рівненська;

Одеська;

Хмельницька;

Полтавська;

Чернівецька.

Повний перелік медичних закладів, де роблять щеплення, та їхній графік роботи можна знайти тут.

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"Зараз кожен українець потрібен своїй країні здоровим та озброєним як морально, так і фізично. Потурбуйтесь про себе, адже хвороби нікуди не зникли", – наголошують у МОЗ.

Якщо ж області, в якій ви перебуваєте, в переліку немає, варто зателефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров'я України за номером 16-77.

Нагадаємо, що вакцинуватися від COVID-19 можна і за кордоном. Для того треба знайти пункти вакцинації, підготувати документи та попередньо записатися на щеплення.

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