Де вакцинуватися проти COVID-19 в умовах війни в Україні

Вакцинація проти COVID-19 триває навіть у час війни. У Міністерстві охорони здоров’я надали список пунктів, де можна зробити щеплення.
"Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів вакцинації – зверніться туди, щоб отримати щеплення", – просять у МОЗ.
Пункти вакцинації працюють у 9 областях:
- Волинська;
- Івано-Франківська;
- Закарпатська;
- Львівська;
- Рівненська;
- Одеська;
- Хмельницька;
- Полтавська;
- Чернівецька.
Повний перелік медичних закладів, де роблять щеплення, та їхній графік роботи можна знайти тут.
|Towfiqu Barbhuiya / Unsplash
"Зараз кожен українець потрібен своїй країні здоровим та озброєним як морально, так і фізично. Потурбуйтесь про себе, адже хвороби нікуди не зникли", – наголошують у МОЗ.
Якщо ж області, в якій ви перебуваєте, в переліку немає, варто зателефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров'я України за номером 16-77.
Нагадаємо, що вакцинуватися від COVID-19 можна і за кордоном. Для того треба знайти пункти вакцинації, підготувати документи та попередньо записатися на щеплення.
Вас також може зацікавити:
Як українським біженцям за кордоном підтвердити вакцинацію. Пояснює МОЗРеклама:
Як уникнути респіраторних інфекцій, зокрема COVID-19, в умовах війни? Поради ЦГЗ
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.