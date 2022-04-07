Де вакцинуватися проти COVID-19 в умовах війни в Україні

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 квітня 2022

Вакцинація проти COVID-19 триває навіть у час війни. У Міністерстві охорони здоров’я надали список пунктів, де можна зробити щеплення.

"Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів вакцинації – зверніться туди, щоб отримати щеплення", – просять у МОЗ.

Пункти вакцинації працюють у 9 областях:

  • Волинська;
  • Івано-Франківська;
  • Закарпатська;
  • Львівська;
  • Рівненська;
  • Одеська;
  • Хмельницька;
  • Полтавська;
  • Чернівецька.

Повний перелік медичних закладів, де роблять щеплення, та їхній графік роботи можна знайти тут.

 Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

"Зараз кожен українець потрібен своїй країні здоровим та озброєним як морально, так і фізично. Потурбуйтесь про себе, адже хвороби нікуди не зникли", – наголошують у МОЗ.

Якщо ж області, в якій ви перебуваєте, в переліку немає, варто зателефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров'я України за номером 16-77.

Нагадаємо, що вакцинуватися від COVID-19 можна і за кордоном. Для того треба знайти пункти вакцинації, підготувати документи та попередньо записатися на щеплення.

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